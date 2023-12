Maysaloun Hamoud: El director palestino habla de aplausos, amenazas de muerte y éxito en la gran pantalla

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad palestina han pedido que se boicotee. Hamoud afirma incluso que ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales.

La película, estrenada a principios de año y actualmente en los cines del Reino Unido, narra la vida de tres jóvenes palestinas muy diferentes que viven juntas en un apartamento de Tel Aviv.

Laila (Mouna Hawa) es una abogada de mentalidad liberal. Salma (Sana Jammelieh) sueña con ser DJ y lucha por decirle a su familia cristiana que es gay. Nour (Shaden Kanboura) procede de un entorno musulmán conservador y debe casarse con un prometido controlador.

Con Laila y Salma inmersas en el ambiente festivo palestino, "In Between" muestra el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el sexo ocasional y la homosexualidad, temas que Hamoud admite que rara vez se abordan en las películas en lengua árabe.

También aborda la violencia sexual, las dificultades a las que a menudo se enfrentan los jóvenes palestinos que viven en Israel y la batalla entre tradición y modernidad, entre jóvenes y viejos.

La ciudad de Umm-Al-Fahm, con una abrumadora mayoría de población árabe-israelí y de la que el personaje de Nour dice ser originario, se sintió ofendida por la forma en que, en su opinión, había sido caracterizada en la película.

Una declaración de los dirigentes de la ciudad, difundida por la agencia de noticias AFP a principios de año, calificaba "In Between" de "carente del más mínimo elemento de verdad" y animaba a los ciudadanos a boicotearla.

La CNN habló con Hamoud, residente en Tel Aviv, sobre su película (que espera que sea la primera de una trilogía), la reacción que suscitó y por qué se enfrentó a temas tan delicados.

CNN: ¿Qué esperaba conseguir con la película?

Maysaloun Hamoud: Lo más importante para mí es empezar a hablar de todos los tabúes que realmente no podemos tratar... (abordar) todos los temas que son una patata caliente para nuestra sociedad.

CNN: Por su sociedad, ¿se refiere a la sociedad palestina?

Hamoud: Sí, por supuesto, la sociedad palestina. Pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, también es la sociedad árabe. Además, podemos decir que estas cuestiones son temas universales (que la gente de todo el mundo reconoce) también.

CNN: ¿Cuál ha sido la respuesta de otras sociedades de Oriente Medio?

Hamoud: Para las sociedades árabes, básicamente es una gran conmoción. Está sacudiendo el sistema. Por supuesto, cuando se critica algo hay una reacción porque nadie quiere verse a sí mismo como una cara fea en el espejo. La película es un espejo para nosotros.

CNN: La película muestra el consumo de drogas, la homosexualidad, el sexo ocasional, el consumo de alcohol, las violaciones, el control de los hombres sobre las mujeres, ¿por qué quiso abordar estos temas?

Hamoud: Porque el cine es una forma de arte muy poderosa. Creo que tenemos una responsabilidad... como artistas tenemos una responsabilidad entre nuestra sociedad... simbolizar la realidad.

CNN: ¿Hay gente que se sorprende al ver a jóvenes palestinos retratados como lo son, por ejemplo, consumiendo drogas?

Hamoud: Sí, fue un shock. Era un (tema de conversación) dentro de las sociedades palestinas que "no, no está pasando, no son nuestros hijos... no son como los de la película". Es un estado mental de negación porque no queremos admitirlo. Es un proceso normal cuando tienes un shock.

CNN: ¿Eran conscientes de lo delicados que eran algunos de los temas?

Hamoud: Sabía que tenía una bomba en mis manos, pero no sabía lo grande que iba a ser. Sabía que en algunos aspectos (los fundamentalistas) encontrarían puntos en contra... pero realmente no sabía cuáles serían exactamente.

CNN: ¿Puede hablarme de las amenazas que recibió?

Hamoud: Hubo amenazas contra mí, contra las actrices y también contra mi familia.

Para mí, una de las cosas que realmente no puedo olvidar es que me enviaron un mensaje que decía "Tengo una pregunta para ti: ¿Quieres la bala en la cabeza, en el corazón o entre las piernas?".

(Hubo) muchos mensajes de Facebook, miles. Al mismo tiempo, también había una gran lealtad hacia la película. La gente empezó a escribir y a hablar de la película como si la película les representara y tuvieran que luchar contra la gente que está en contra de ella.

CNN: ¿Existe una vibrante escena artística o underground palestina?

Hamoud: Sí, esta escena underground de la que formo parte está creciendo cada vez más.

Lo mismo ocurre en otros (países y ciudades) árabes, en Beirut... en El Cairo, en Ammán, en todos esos lugares... tenemos la misma escena de subcultura, tenemos el mismo conflicto, los mismos dilemas. Las diferencias están en el fondo. Cada escena tiene sus propias condiciones. Pero básicamente somos totalmente iguales. Llevamos la misma moda, escuchamos la misma música, leemos las mismas cosas.

Es lo mismo en todo el mundo árabe. Además, podemos decir que mi película forma parte de una nueva ola cinematográfica árabe que comenzó tras la Primavera Árabe.

Cada año se ven más películas del mundo árabe que hablan de los tabúes... con elementos muy similares. Por eso podemos llamarla una ola, porque hablar de los tabúes sin miedo, con mucho coraje, y la voz femenina ha empezado a estar cada vez más al frente.

CNN: Aunque la película trata de tres mujeres palestinas, ¿ha descubierto que toca la fibra sensible de personas de todo el mundo?

Hamoud: Por supuesto, no importa dónde se proyecte la película. La respuesta es la misma. Es increíble. Es una historia particular, pero universal.

En América Latina, en Extremo Oriente, en todas partes las mujeres tienen estas historias.

Esta es una versión abreviada de la conversación de CNN con Hamoud.

Fuente: edition.cnn.com