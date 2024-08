- Mayormente agua potable en Mechernich

Alivio Cauto Después de una Alarma de Agua Potable en la Ciudad de la Bundeswehr de Mechernich en el Norte de Eifel: La Ciudad Ha Dado en su Mayoría el Alto el Peligro Ante Posibles Contaminaciones. Investigaciones de un Equipo Especial de Bomberos Han Revelado que el Agua Potable No Está Contaminada Biológica ni Químicamente, Anunció la Ciudad de Mechernich. Los Ciudadanos Pueden Usarla de Nuevo para Ducharse. Sin Embargo, Debe Seguirse Herviendo Antes de Beber, ya que los Resultados de las Pruebas para Germenes o Bacterias Siguen Pendientes.

Después del Descubrimiento de una Cerca Dañada en un Tanque de Agua Potable, el Departamento de Salud de Mechernich Advertió a los Ciudadanos el Jueves por la Noche que No Usaran el Agua, ya que Podría Ser Peligrosa para la Salud. Alrededor de 10,000 Personas Estuvieron Afectadas, Incluyendo la Base de la Bundeswehr en Mechernich.

La Protección Estatal Está Investigando

La Policía del Condado de Euskirchen Anunció que no Hubo "Ninguna Seña de Daño al Tanque o su Entorno". Solo Se Encontraron Signos Típicos, pero Antiguos, de Vida Silvestre Dentro del Área Cercada. No Hubo Pistas de Posibles Sospechosos. La Protección Estatal Ha Sido Involucrada para Descartar un Posible Acto de Sabotaje Contra la Bundeswehr. "Hasta Ahora, No Tenemos Indicaciones en ese Sentido", Dijo un Portavoz de la Policía. La Policía Está Investigando por Vandalismo.

La Advertencia También Fue Empleada en Contexto de Incidentes Recientes en la Base de la Bundeswehr en Colonia, Dijo un Portavoz de la Ciudad. El Miércoles se Cerró la Base Aérea de Colonia-Wahn - Hubo Sospechas de que el Suministro de Agua Había Sido Sabotaje. Se Encontró un Agujero en una Cerca Frente a las Instalaciones de Agua de la Base, y la Bundeswehr Informó de "Valores de Agua Anormales" y Inició Otras Investigaciones.

La Bundeswehr Descubrió el Daño a la Cerca

El Tanque de Agua en Mechernich yace en una Propiedad del Ayuntamiento Adyacente a la Base de la Bundeswehr y Está Cercado por Separado, Explicó el Alcalde Hans-Peter Schick (CDU) a dpa. en Contexto de los Eventos en Colonia-Wahn, la Bundeswehr También Aumentó las Observaciones Around sus Instalaciones en Mechernich y Descubrió el Daño a la Cerca. "Ayer por la Mañana, la Cerca Fue Levantada en un Punto, y También Hubo Huellas en el Pasto", Dijo Schick.

También Se Hicieron Observaciones Sospechosas en el Borde de la Base de la OTAN en Geilenkirchen el Miércoles. Sin Embargo, no Se Encontraron Anomalías en el Agua Potable. No Se Encontraron Personas No Autorizadas en las Instalaciones, Dijo una Portavoz de la Fiscalía de Aachen. Como Precaución, Se Presentó una Denuncia Contra Personas Desconocidas por el Delito Suspechoso de Intrusión.

La bomberos no estuvieron involucrados en la investigación de la cerca dañada en el tanque de agua potable, ya que no se encontraron signos de contaminación o sabotaje. A pesar del alto el peligro para ducharse, se aconseja a los ciudadanos que hiervan el agua antes de beber debido a los resultados pendientes de las pruebas.

