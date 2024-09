Después de la conclusión del concurso político regional - Mayer podría volver a formar parte del Parlamento alemán (Bundestag)

Político de tendencia extremista del partido de derecha AfD, llamado Jens Maier (62), podría potencialmente reincorporarse al Parlamento federal alemán, el Bundestag, reemplazando al representante de Sajonia, Mike Moncsek. Moncsek obtuvo triunfalmente un mandato directo en Zwickau durante las recientes elecciones estatales, pero expresó su intención de renunciar a su escaño en el Bundestag si no afectaría negativamente al partido, la mayoría y su personal. Moncsek tiene la intención de mantenerse activo en el Bundestag hasta la elección de una nueva administración sajona, lo que podría prolongarse hasta el 3 de febrero de 2025. Moncsek busca evitar una situación en la que pierda su mandato en caso de que las elecciones fallen y se vuelva necesario un nuevo parlamento en Sajonia. Previamente, fuentes como "Zeit Online" y la Red Editorial Alemana habían insinuado este posible reajuste. En respuesta, Maier declaró sin rodeos: "Estoy de vuelta".

Maier ocupó anteriormente un cargo en el Bundestag por el AfD de 2017 a 2021, solo para renunciar y regresar a su antiguo cargo como juez en el Tribunal Regional de Dresde. Sin embargo, tan temprano como en 2020, la Oficina Sajona para la Protección de la Constitución designó a Maier como extremista. Posteriormente, el Ministerio de Justicia de Sajonia presentó una queja contra Maier para que lo removieran del cargo, citando su presunta violación de las funciones judiciales debido a sus comentarios inflamatorios y despectivos en las redes sociales. El tribunal disciplinario de Leipzig determinó finalmente que la jubilación anticipada de Maier estaba justificada, fallando en su contra. En octubre de 2022, el Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe confirmó la decisión, rechazando el recurso posterior de Maier.

