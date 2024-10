Maya Rudolph, que interpreta a la vicepresidenta Kamala Harris, lucha por manejar la camaradería de los candidatos durante un debate simulado en Saturday Night Live.

En el esbozo, Kamala Harris, interpretada por Rudolph, fue acompañada por Andy Samberg quien representaba a su esposo Doug Emhoff, el Segundo Caballero. Se instalaron en casa, sirvieron algo de vino y se pusieron al día mientras Jim Gaffigan regresaba para interpretar al gobernador de Minnesota Tim Walz y el miembro del elenco de "SNL" Bowen Yang asumía el papel del senador de Ohio JD Vance, quienes se encontraban en un debate.

En un momento dado, tanto Harris como Walz eludieron responder preguntas, lo que provocó que Rudolph como Harris se riera nerviosamente y comentara: "Vale, vale. Está ahí fuera, haciendo su cosa, sea lo que sea..."

Cuando Yang como Vance respondió a una pregunta de Heidi Gardner, quien interpretaba a la presentadora de CBS Norah O'Donnell, con lo que parecía una respuesta ensayada, Walz como Gaffigan quedó impresionado y comentó: "Este tipo es bueno, tiene una respuesta para todo". Yang pareció agradecer el cumplido.

El sketch se transformó en un intercambio civilizado entre los dos candidatos, que finalmente llegaron a un acuerdo en múltiples temas y terminaron diciendo al unísono: "Ese es un área en la que tenemos muchas cosas en común".

Sonó "Take My Breath Away" de Berlin mientras ambos candidatos levantaban las manos, lo que provocó una risa compartida y un momento de conexión a través de la pantalla dividida que hizo que Rudolph como Harris escupiera su vino sorprendida, preguntando: "¿Por qué son amigos? ¿Por qué están conectados?!"

Dana Carvey, un antiguo miembro de "SNL", regresó como el presidente Joe Biden después de una semana de ausencia, salpicando helado en Rudolph como Harris mientras le decía: "¡Serás una gran presidenta!"

El segmento Weekend Update fue presentado por Nate Bargatze, quien había sido el anfitrión por última vez casi un año atrás. Coldplay fue el invitado musical.

El programa se emite en NBC a las 11:30 p.m. EDT/8:30 p.m. PDT.

