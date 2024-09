- "Maxton Hall" recibe una nominación al Premio de la Televisión de Baviera

La popular serie de Prime Video "Maxton Hall - The Space Between Us" ha sido nominada para el Premio de la Televisión de Baviera. El ministro de Medios Florian Herrmann (CSU) ha elogiado la producción de Ufa Fiction como un cuento de hadas contemporáneo ambientado en un entorno de colegio elitista, explorando el terreno emocional de un adolescente. Compitiendo en la categoría de mejor serie de ficción están la producción de ARD-Degeto "The Skeptics", que se centra en el retrato de una familia judía en Alemania, y la serie de Netflix "Darling Daughter", centrada en el misterio de una mujer desaparecida.

El premio TV & Streaming Award - Blue Panther se otorgará el 23 de octubre en diversas categorías. La ceremonia en el BMW Welt de Múnich también se transmitirá en BR Fernsehen y la ARD Mediathek a partir de las 10:45 p.m. El evento será presentado por el presentador Steven Gätjen y la artista de cabaret Eva Karl-Faltermeier. Las votaciones para el premio del público por el contenido más popular en las redes sociales permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre. En la carrera están Bodo Wartke y Marti Fischer por "Barbara's Rhubarb Bar", Sophia-Lin Schirmer por su pregunta "¿Por qué un padre no tiene licencia de conducir?", y Tahsim Durgun por "Aquí está la receta, gracias".

"Maxton Hall - The Space Between Us", con su nominación para el Premio de la Televisión de Baviera, está en camino de convertirse en una serie exitosa si gana. Tras el anuncio de los nominados para el premio TV & Streaming Award - Blue Panther, se reveló que "Maxton Hall" compite contra series aclamadas por la crítica como "The Skeptics" y "Darling Daughter".

