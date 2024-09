- Maxim Biller recibe el prestigioso Honorario de Literatura del Estado de Baja Sajonia.

El autor Maxim Biller ha sido galardonado con el Premio Nicolas-Born de Baja Sajonia 2024, dotado con 20,000 euros. El escritor de 64 años, conocido por su habilidad en la prosa y sus ensayos controvertidos y opinados, es considerado uno de los autores alemanes más destacados de su generación, según la Comisión Literaria de Baja Sajonia. Su obra también ha alcanzado un público internacional. Además, el nombre de Biller suele aparecer en las discusiones sobre la perspectiva judía en la literatura alemana contemporánea en lengua alemana. Su última novela, "Mama Odessa", fue publicada en 2023.

Este año, el Premio Nicolas-Born para Nuevos Talentos ha sido concedido a Charlotte Gneuß, nacida en Ludwigsburg en 1992, por su novela debut "Gittersee". El premio para nuevos talentos incluye una recompensa monetaria de 10,000 euros. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 27 de noviembre en Hannover.

El premio literario rinde homenaje al autor fallecido Nicolas Born, quien murió en 1979 cerca de Dannenberg en la región de Wendland. Su novela "Die Fälschung" fue adaptada al cine por Volker Schlöndorff. Baja Sajonia reconoce y honra a escritores excepcionales de lengua alemana con este premio.

