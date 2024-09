Max Verstappen sugiere que las multas excesivas por maldiciones podrían acelerar su salida de la Fórmula 1.

El piloto de Fórmula 1, apodado "el racer de Red Bull", recibió la orden del organismo rector del deporte, la FIA, de cumplir con su "deber público" tras utilizar un lenguaje soez durante una conferencia de prensa el jueves previo al Gran Premio de Singapur.

En respuesta a la sanción, el tres veces campeón respondió secamente a las conferencias de prensa previas a la carrera, optando por conversaciones con periodistas en el paddock, lejos de la sesión de medios oficial. Su decisión encontró el apoyo de varios compañeros de equipo que se sorprendieron por la sanción de Verstappen.

Después de terminar en segundo lugar detrás de Lando Norris en Singapur el domingo, Verstappen mantuvo sus respuestas breves durante la sesión de medios posterior a la carrera, más tarde expresando su frustración por el impacto de la sanción en él.

"Tales incidentes afectan mi futuro también. No puedo ser yo mismo, o tengo que lidiar con estas cosas absurdas", dijo el piloto holandés a los reporteros, según Reuters. "Ahora, estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero lidiar con esto todo el tiempo".

"Es agotador. Por supuesto, es emocionante tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has logrado todo - ganar títulos y carreras - también quieres disfrutar".

Verstappen agregó: "Si tienes que lidiar con tales cuestiones menores, para mí, no es la forma de proceder en el deporte, eso es seguro".

Según su decisión, la FIA señaló que Verstappen había descrito el rendimiento de su automóvil en el Gran Premio de Azerbaiyán utilizando un lenguaje inapropiado "no apto para la transmisión". La FIA enfatizó aún más: "Los modelos a seguir deben aprender a ser conscientes al hablar en foros públicos, especialmente sin presión particular".

Durante una sesión de medios privada, Verstappen afirmó tener el apoyo de sus compañeros de la GPDA, según reportó el sitio web de carreras Autosport y el Guardian.

"Sí, definitivamente. Compartí la decisión de la FIA en nuestro chat de GPDA (WhatsApp) y todos estaban casi riendo, como: '¿Qué demonios es esto?' esencialmente. Entonces, sí, es bastante absurdo", dijo Verstappen.

Se informó que Alex Wurz, portavoz de la Asociación de Pilotos de Gran Premio (GPDA), consideró que la sanción impuesta a Verstappen fue excesiva.

En X, anteriormente Twitter, Wurz comentó sorprendentemente sobre la sanción por maldecir, diciendo: "Me pregunto cuántos días de servicio comunitarioWould Guenther obtener...", haciendo referencia a Guenther Steiner, el exjefe del equipo Haas, famoso por su frecuente uso de palabras soeces en la serie de documentales de Netflix "Drive to Survive".

Los representantes de GPDA, Wurz y la FIA han sido contactados por CNN para obtener más comentarios.

El joven Verstappen, conocido por considerar la jubilación a una edad más joven que la mayoría, expresó sus sentimientos sobre la autoexpresión el domingo.

"Si no puedes ser verdaderamente tú mismo, completamente, entonces es mejor no hablar. A nadie le gusta porque te vuelves como un robot, y no es así como se debe abordar un deporte".

