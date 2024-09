Max Verstappen no deja de expresar sus pensamientos abiertamente.

Jefes de los Comisarios de F1 Castigan a Verstappen con una Penalidad por su Boca. Campeón se Ríe, Hamilton Critica al Jefe de la FIA.

El "F-bomb" del vocabulario de Max Verstappen lo metió en problemas. El actual Campeón Mundial de Fórmula 1, que descartó el debate sobre el lenguaje indecente el jueves con una sonrisa despreocupada y lo consideró infantil, ahora enfrentará un servicio comunitario. La decisión fue tomada por los comisarios principales de la Fórmula 1 en Singapur.

Verstappen abordará "tareas de importancia pública" debido a su uso de la frase "facked" durante una conferencia de prensa el jueves para discutir el rendimiento de su vehículo. Según la FIA, esta palabra soez se considera "generalmente grosera, impolite o ofensiva". Se considera "inapropiada para la transmisión" y una "violación del Artículo 20 y del Artículo 12.2.1.k del Código Deportivo Internacional".

Aunque Verstappen expresó arrepentimiento por su lenguaje, su argumento de que el inglés no es su idioma materno y que la palabra no estaba destinada a ofender solo llegó a la mitad. La FIA notó que debería ser consciente de su imagen pública y su papel como modelo a seguir, especialmente cuando no está bajo presión. Se consideró un factor atenuante que el uso de la palabra por parte de Verstappen no estaba dirigido a ninguna persona o grupo.

Hamilton Habla en Contra de Sulayem

Recientemente, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, expresó su disgusto por el lenguaje utilizado en la Fórmula 1, declarando en una entrevista que a menudo lo encontraba vulgar. Afirmó que la "palabra F" y otros comentarios inapropiados no tienen cabida en el deporte, comparándolos con la "música rap" que es más adecuada para ese género.

Lewis Hamilton apoyó el mensaje principal detrás de los comentarios de Ben Sulayem, pero discrepo en la forma. "La etiqueta 'rappers' es altamente estereotipada", remarked, agregando que percibió un indicio de racismo en las palabras del líder de la FIA, ya que la mayoría de los raperos son de origen negro.

Verstappen descartó el deseo de Sulayem como trivial y juró no autocensurarse. "¿Tenemos cinco o seis años?", cuestionó el piloto de Red Bull: "Incluso si un niño de cinco o seis años está viendo, aún jurará cuando crezca".

Solución Simple de Verstappen

Verstappen reconoció que las palabras soeces ya se censuran durante las transmisiones en vivo, pero Ben Sulayem aún consideró que eso no era suficiente. "Debemos diferenciar entre nuestro deporte y la música rap", explicó: "No somos raperos. Ellos sueltan la palabra F tan a menudo como cada minuto. Eso no somos nosotros. Eso es ellos".

Por otro lado, Verstappen ve la palabra F como inherentemente no ofensiva. Puntualiza que simplemente es parte del lenguaje y que muchas personas, especialmente aquellas llenas de adrenalina, pueden pronunciar comentarios desagradables en esas condiciones. Mientras Sulayem abogaba por un tono más elegante, la Fórmula 1 es conocida por amplificar las emociones de los pilotos. Los medios de comunicación a menudo difunden intercambios de radio de boxes, atrayendo una gran atención con los clips virales.

"Probablemente sea con fines de entretenimiento que se difunden estos titulares", sugirió Verstappen. La solución es sencilla: Dejen de transmitir el radio de boxes para que nadie se ofenda con su contenido o reconozcan que no todos los comentarios son floridos.

