Max Verstappen gana la 'farsa' del Gran Premio de Bélgica bajo la lluvia

El hecho de llamarlo carrera requiere un gran esfuerzo de la imaginación: un retraso de más de tres horas con el público soportando el frío y la lluvia para ver unas cuantas vueltas de procesión detrás del coche de seguridad bajo un fuerte rocío y sin adelantamientos.

Oficialmente, la acción duró tres minutos y 27 segundos, con Max Verstappen, de Red Bull, como ganador, un resultado que se decidió en la clasificación del sábado.

A continuación, se repartieron medios puntos por sexta vez en la historia.

"Si quieres obtener una recompensa por la clasificación, deberías obtener puntos por la clasificación", dijo el cuatro veces campeón del mundo de Aston Martin, Sebastian Vettel.

"Si en realidad no hubo vueltas de carrera, no hubo competición, ¿por qué se deberían dar puntos y cualquier resultado? Porque básicamente no hubo carrera", preguntó Carlos Sainz, de Ferrari, que terminó 10º.

"No corrí, así que no merecía el medio punto que me dieron, así que no sé por qué me lo dieron".

El reglamento dice que se necesitan al menos dos vueltas para que una carrera sea oficial y se otorguen los medios puntos, pero la solución del domingo pareció un cínico ejercicio de marcar casillas para algunos y un error para otros.

Se roció el champán pero, aparte de la aparición de George Russell en el podio por primera vez para Williams con un segundo puesto, hubo poco que celebrar.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que terminó tercero, dijo que los aficionados habían sido robados y que deberían recuperar su dinero.

Más tarde tomó Instagram para llamarlo una "farsa".

"Deberíamos haberlo dado por terminado", añadió.

'Necesitamos una solución mejor'

El jefe de McLaren, Zak Brown, pidió que se revisen las reglas para evitar que se repita una situación así.

"Queríamos correr, nuestros pilotos querían correr y, por supuesto, sabemos que ustedes querían ver una carrera", dijo Brown a los aficionados en un vídeo publicado en Twitter. "Y eso no es lo que visteis, eso no es en lo que participamos.

"El reglamento dice que después de dar unas vueltas se puede llamar carrera. Creo que eso necesita ser revisado... necesitamos una mejor solución como deporte cuando ese tipo de situaciones suceden", añadió.

"El resultado no debería ser una carrera después de tres vueltas detrás de un coche de seguridad ... No creo que nadie dijera hoy que se sintió bien llamando a eso una carrera".

Se establecieron comparaciones con el Gran Premio de EE.UU. de 2005 en Indianápolis, donde sólo seis coches tomaron la salida después de que los monoplazas calzados con Michelin se retiraran por razones de seguridad y siguieran puntuando.

Aquello, al menos, llegó hasta el final, y era posible adelantar, al menos en teoría, aunque Michael Schumacher, de Ferrari, nunca se vio amenazado por su compañero de equipo Rubens Barrichello, y estaban en una liga distinta a la de los Minardi y los Jordan.

El domingo no parecía que fuera a haber carreras, ya que la visibilidad era escasa debido a las condiciones meteorológicas y no había indicios de mejora.

"Cuando nos mandaron salir al final sabían que la pista no estaba mejor y lo hicieron sólo para que pudiéramos salir dos vueltas detrás del coche de seguridad", dijo Hamilton.

"No había ningún punto en el que pudiéramos correr, así que no hubo carrera".

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, insistió en que los factores comerciales nunca jugarían un papel en ninguna decisión relativa a las condiciones de la pista o de la carrera.

También dijo que el aplazamiento al lunes no había sido una opción, con el Gran Premio de Holanda a continuación el próximo fin de semana, e insistió en que había habido una esperanza de que la carrera pudiera comenzar.

Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula Uno, también rechazó cualquier motivo comercial.

"Realmente había voluntad de hacer la carrera", dijo el italiano. "Pero el problema es que el tiempo empezó a ser aún peor ... Así que no es realmente comercial en eso, te lo puedo garantizar".

Fuente: edition.cnn.com