Matteo Berrettini vence a Hubert Hurkacz y se convierte en el primer italiano en alcanzar una final de Wimbledon

El italiano se impuso a su rival polaco -que nunca había superado la tercera ronda de un grand slam- por 6-3 6-0 6-7 6-4 en un partido que duró más de dos horas y media.

Tanto Berrrettini como Hurkacz llegaron a la semifinal del viernes con la esperanza de ser los primeros hombres de sus respectivos países en alcanzar la final en el All England Club.

Berrettini, que participaba en su segunda semifinal de un Grand Slam, fue el que mejor manejó la situación.

Parecía que el partido se iba a decantar del lado de Berrettini cuando éste ganó el segundo set en poco más de 20 minutos, pero Hurkacz remontó en el tercero y convirtió el partido en un auténtico duelo.

Al final, no fue suficiente, ya que Berrettini volvió a subir su nivel para adjudicarse el cuarto set y reservar su plaza en la primera final de Grand Slam de su carrera.

"Gracias, no tengo palabras", declaró Berrettini tras el partido. "De verdad... Necesito un par de horas para entender lo que ha pasado. He jugado un gran partido, he disfrutado con el público, mi familia y todo mi equipo están ahí. Creo que nunca soñé con esto porque era demasiado para un sueño. Estoy muy feliz.

"Después del tercer set sentía que merecía ganarlo, pero lo perdí. Me dije: 'No importa', me sentía el jugador más fuerte y eso es lo que me dije a mí mismo y al final dio sus frutos.

"Hasta ahora es el mejor día de tenis de mi vida, pero espero que el domingo sea aún mejor. Siento escalofríos, pero lo estoy haciendo, así que tengo que creérmelo".

Sin nervios

El primer set comenzó igualado y desde luego no había indicios del dominio de una jugadora que estaba por llegar.

Hurkacz logró aguantar magníficamente desde 0-40 abajo en sólo su segundo juego de servicio y, en ese momento, dio la sensación de que podría ser un momento importante.

Sin embargo, a Hurkacz le rompieron el servicio dos juegos más tarde, y Berrettini culminó la ruptura con una impresionante derecha en carrera mientras perseguía el smash de su rival, sin duda uno de los golpes del torneo hasta la fecha.

Berrettini ganó todos los juegos restantes del set y Hurkacz, increíblemente, no volvió a ganar ninguno en casi una hora.

El segundo set se acabó en un abrir y cerrar de ojos, ya fuera porque Berrettini subió un peldaño o porque Hurkacz se vio sometido a la presión de la ocasión, probablemente una combinación de ambas cosas.

Cuando Berrettini se puso con una ventaja de 5-0, había ganado nueve juegos consecutivos y esta semifinal corría el riesgo de escapársele a Hurkacz más rápido que uno de los potentes saques de Berrettini.

El público intentaba desesperadamente animar a Hurkacz cada vez que ganaba un punto. Él también intentaba levantarse a sí mismo, apretando suavemente el puño cada vez que mostraba breves destellos de la habilidad que le había llevado a esta fase del torneo.

A pesar de ello, fue incapaz de ganar un solo juego en el segundo set, mientras Berrettini se colocaba con un 2-0 a su favor.

Los pronósticos se inclinaban ahora en contra de Hurkacz, que sólo había remontado dos sets en contra para ganar un partido al mejor de cinco sets en su carrera.

Afortunadamente para el público de la Pista Central, el tercer set fue mucho más competitivo que el segundo. Cuando Hurkacz ganó su primer juego de servicio para igualar el tercer set a 1-1, Berrettini rompió una racha de 11 juegos consecutivos y provocó el clamor de los 15.000 espectadores.

Hay que reconocer a Hurkacz el enorme mérito de su mejora en el tercer set -sin duda, jugadores mejores se han marchitado en el pasado cuando se han enfrentado a un marcador así- y cuando se llegó al tie break, se percibía que el impulso se había decantado de repente hacia el polaco.

Berrettini empezó a mostrar los primeros signos de frustración cuando Hurkacz remató por encima de la cabeza tras un débil intento de globo, extendiendo la mano desconcertado hacia su área.

Hurkacz logró una ventaja de 4-0 en el tie break y se impuso cómodamente por 7-3, al tiempo que desplegaba su mejor tenis en lo que iba de competición.

Sin embargo, ese ímpetu no se mantuvo en el cuarto set, ya que Berrettini, que se había tomado un descanso táctico al final del tercero, rompió a Hurkacz en su primer juego de servicio.

A partir de ahí, Hurkacz nunca tuvo intención de igualar la contienda.

Cuando se retiró para servir en el partido, Berrettini sacó fuerzas de flaqueza al saber que había ganado la increíble cifra de 150 de sus 157 juegos de servicio sobre hierba en lo que va de año. El 158 sería sin duda el más nervioso hasta la fecha, sobre todo después de que Berrettini cometiera su primera doble falta del partido en el primer punto del encuentro.

Sin embargo, no fue más que un pequeño tropiezo, ya que el italiano volvió a encontrar su puntería para superar finalmente a su aguerrido rival.

El italiano se enfrentará ahora a Novak Djokovic o Denis Shapovalov, que juegan más tarde el viernes, en la final del domingo.

