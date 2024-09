Mats Hummels ahora tiene un gerente diferente.

El posible nuevo equipo de Mats Hummels, AS Roma, no recibirá a Edin Terzic ni a Thomas Tuchel. En su lugar, han nombrado al entrenador croata Ivan Juric como su nuevo jefe, justo después de despedir a la figura legendaria Daniele De Rossi. La junta directiva de Roma oficializó la noticia en las horas de la tarde. Previamente, Juric había estado dirigiendo al FC Turin hasta el final de la temporada de verano.

El entrenador de 49 años, Juric, ha sellado ahora un acuerdo con el propietario del club, Dan Friedkin, que cubre el resto de esta temporada. Los informes sugieren una oportunidad de extensión para un año adicional más allá de la temporada actual. El exentrenador del Borussia Dortmund, Terzic, y el exentrenador del Bayern Munich, Tuchel, también habían sido vinculados al puesto, con Terzic como el "favorito" según "Corriere della Sera" durante el despido de De Rossi.

Sin regreso para Terzic ni Tuchel

Tanto "Gazzetta dello Sport" como "Corriere dello Sport" también habían insinuado la posibilidad de que Terzic tomara el cargo de entrenador. Tuchel, quien también había trabajado en ambos Dortmund y Bayern, era otro contendiente en los rumores. Sin embargo, muchos no sabían que Hummels tenía una relación tensa con ambos entrenadores durante sus días en Dortmund.

Ahora, sin embargo, parece que no habrá reunificación con Terzic ni con Tuchel. AS Roma sigue buscando su primera victoria en la Serie A después de cuatro partidos. Los gigantes de Italia habían contratado a De Rossi para reemplazar al estrella entrenador portugués Jose Mourinho en enero, pero el reemplazo no funcionó, ya que el equipo no logró clasificar a la final de la Europa League contra el Bayer Leverkusen. Hummels se mudó a Roma el 4 de septiembre gracias a De Rossi, pero aún no ha debutado con su nuevo club.

La llegada de Hummels no trajo suerteeither: tuvo que ver desde la banca cómo la Roma encajaba un gol en el tiempo de descuento en el minuto 96 contra el CFC Génova, acabando el partido en un empate a 1 a 1 el domingo. De hecho, Hummels dejó el Dortmund al final de la última temporada y firmó un contrato de un año con la Roma la semana pasada. Tendrá su próxima oportunidad de jugar con la Roma contra el Udinese Calcio en su próximo partido, convirtiéndose en el séptimo jugador alemán en aparecer para la Roma en la Serie A.

Los rumores siguientes del entrenador del Borussia Dortmund, Terzic, y del entrenador del Bayern Munich, Tuchel, tomando el mando en la AS Roma no se materializaron. A pesar de la relación tensa de Hummels con ambos entrenadores durante sus días en Dortmund, no habrá reunificación.

Lea también: