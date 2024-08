- Mathematis expresa su preocupación por la ausencia de un líder de defensa en Baviera, que carece del "certificado de pobreza" necesario.

Lothar Matthäus, de 63 años, cree que la defensa inestable del Bayern Munich es su principal problema después de un inicio tumultuoso en la nueva campaña de la Bundesliga. Le resulta desconcertante que Matthijs de Ligt haya sido despedido. "Si De Ligt no se hubiera ido, no estaría preocupado por la defensa del Bayern en este momento", explicó en su columna de Sky. "Esa es una elección con la que tenemos que vivir, pero muchas personas, incluidas las del equipo, están rascándose la cabeza porque saben que tienen problemas en la defensa. Y luego se deshacen de su mejor defensa".

Matthäus califica de "desorden" que el Bayern no tenga un líder fuerte en la defensa: "La defensa siempre ha sido y siempre será el talón de Aquiles del Bayern". De Ligt, ahora con el Manchester United, era el más confiable y "maestro de la defensa" de las últimas temporadas.

La defensa del Bayern tan inestable como la temporada pasada

En su victoria por 3-2 contra el VfL Wolfsburg, el Bayern volvió a parecer vulnerable a los errores imprevistos, igual que la temporada pasada. El gol del 1-2 ocurrió después de un error del defensa Min-Jae Kim.

"Están continuando donde lo dejaron la temporada pasada", comentó Matthäus. Todos los centrocampistas del Bayern aún están ajustándose. "Está claro que los errores de Kim y Upamecano están causando revuelo en el vestuario", añadió.

Matthäus está particularmente decepcionado con Kim. "No pretendo ser duro, pero Kim parece carecer del preciso y rápido pase con una Certain self-assuredness necesario en este nivel. No es lo que esperaría de un equipo de primera como el Bayern", dijo el internacional alemán récord.

Los centrocampistas de los campeones Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund están actualmente más compuestos que los del Bayern. "No consideraría fichar a alguien como Jonathan Tah o otro nuevo centrocampista a pesar de los problemas defensivos", dijo Matthäus. El Bayern tiene cinco jugadores capaces de jugar en esa posición - Kim, Upamecano, Eric Dier, Hiroki Ito y Josip Stanisic. "Si fichan a otro, tendrán uno de más".

