- Material de construcción propenso a conflictos - grava y arena en Hesse

La disputa por la extracción de arena y grava y la necesaria deforestación en el municipio de Hesse de Langen ha sido prolongada durante años. Desde 2013, ha sido objeto de controversia legal en todas las instancias de los tribunales administrativos. Solo este año, ha habido al menos dos incidentes de activismo, que van desde protestas hasta daños a la propiedad. Sin embargo, la tala del bosque ha estado legalmente garantizada durante mucho tiempo.

La Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente ha fallado en los tribunales y acepta esto. Según el Ministerio de Agricultura de Hesse, la reforestación específica del sitio ya ha sido probada. Y la ciudad de Langen ve una mejora significativa en la calidad del área después de la extracción de grava y la reforestación.

El número de canteras activas de arena y grava en Hesse está disminuyendo. Según la Agencia de Conservación de la Naturaleza, Protección del Medio Ambiente y Geología de Hesse (HLNUG), las canteras con acceso a aguas subterráneas están siendo cada vez más colocadas bajo protección natural o llenadas y replantadas. En 2006, todavía había 99 sitios de minería activos en Hesse. Actualmente, hay 87 canteras de arena y grava activas, de las cuales solo 31 son sitios de minería húmeda, o "lagos de dragado" en términos coloquiales. Las otras 56 son áreas de minería seca.

Muchos de los lagos de baño de Hesse son el resultado de la antigua minería de arena y grava. Es raro que la minería y el baño ocurran simultáneamente: según la HLNUG, esto solo ocurre en el Strandbad Nieder-Roden (distrito de Offenbach), Waldsee Raunheim (distrito de Groß-Gerau) y Riedsee (distrito de Bergstraße). La minería húmeda activa en el Langener Waldsee está separada del lago de baño por una presa.

Las áreas de minería más importantes se encuentran en el sur de Hesse, en canteras o a lo largo de los ríos. "Los mayores potenciales de arena y grava de Hesse" se encuentran en las tierras bajas del este del Bajo Meno, alrededor de Babenhausen. La "capacidad de materias primas extraíbles" allí está entre 20 y 60 metros, mientras que en el norte de Hesse es solo de 3 a 20 metros.

El problema es que las áreas más productivas de Hesse son donde la densidad de población es más alta. "Esto resulta en numerosos conflictos de uso del suelo, que actualmente limitan o excluyen la seguridad de instalaciones de almacenamiento y la extracción ecologicamente sensata de materias primas de la región para la región", dice la Agencia de Conservación de la Naturaleza, Medio Ambiente y Geología de Hesse.

Según el Ministerio del Medio Ambiente, la reforestación debe ser específica del área y preferiblemente se debe llevar a cabo en el mismo área natural o en un área pobre en bosques. "La reforestación debe asegurar que el bosque permanezca en su área y que se cumplan las funciones forestales", dijo el ministerio en respuesta a una solicitud de la Agencia Alemana de Prensa.

Las últimas protestas fueron nuevamente contra la esperada deforestación para la extracción de grava en el bosque cerca de Langen. Allí, los activistas habían organizado una vigilia y construido una plataforma entre los árboles a una altura de unos cuatro metros. En febrero, un grupo irrumpió en la cantera de grava del Langener Waldsee y causó daños de alrededor de 50,000 euros. Las cintas transportadoras fueron cortadas y sus motores de accionamiento dañados. Sin embargo, la situación legal para la extracción de grava está clara. Recientemente, el Tribunal Administrativo Federal rechazó el recurso de la BUND como infundado en 2022.

Por ahora, no se planea más deforestación.

Para la ciudad de Langen también, la situación legal está clara. "Hay un permiso para talar 63.7 hectáreas", dijo un portavoz de la ciudad. Alrededor de la mitad ya ha sido talada, con el resto por seguir en los próximos años. La autoridad regional en Darmstadt debe emitir continuamente permisos individuales. "No hay nada planeado para este año. Actualmente, no hay nada planeado, solicitado ni aprobado". Además, ya no es un bosque protegido. "Es solo un bosque comercial regular, sin plantas ni animales especiales". Un bosque protegido es uno considerado irremplazable debido a su ubicación, especialmente en áreas urbanas y regiones con poca cobertura forestal.

La Asociación de Asociaciones Empresariales de Hesse ve toda la discusión sobre la extracción de grava en el Langener Waldsee como "ecologismo absurdo". Sin la extracción de recursos locales, los materiales tendrían que transportarse a Hesse. Además, las áreas forestales solo se utilizarían temporalmente y luego se restaurarían. Se necesitan cientos de miles de toneladas de estos materiales para proyectos de construcción y viviendas, que están disponibles localmente en Hesse.

El Ministerio de Agricultura de Hesse ha confirmado que los esfuerzos de reforestación adecuados han sido exitosos en las áreas donde se ha llevado a cabo la extracción de arena y grava. La Asociación de Asociaciones Empresariales de Hesse cree que la discusión sobre la extracción de grava en el Langener Waldsee es una preocupación ambiental innecesaria, ya que la extracción de recursos locales y el uso temporal de áreas forestales para este fin pueden llevar a prácticas sostenibles.

