Mateo va a Hoeneß "lento hacia el saco"

Uli Hoeneß ya no tiene un papel operativo en el FC Bayern Munich, pero sigue muy presente en el consejo de supervisión. Lothar Matthäus ve esto como un problema, y a Hoeneß le molesta tanto que habla con bastante franqueza al respecto.

El famoso "Departamento de Ataque" sigue vivo - el presidente honorario del FC Bayern Munich, Uli Hoeneß, ha demostrado estar en un estado de ánimo combativo unas semanas antes del inicio de la temporada. "Estoy muy, muy confiado de que volveremos a estar en la cima el próximo año. Si jugamos al fútbol como podemos y no desperdiciamos una ventaja de 2-0 como lo hicimos en Heidenheim o Hoffenheim, entonces la música cambiará. Los jugadores que no se convirtieron en campeones están muy molestos", dijo Hoeneß en un evento de patrocinadores en Rottach-Egern.

¿Quién es ahora el favorito para el título? "El campeón siempre es el favorito, hemos estado discutiendo eso durante diez años", dijo Hoeneß con una sonrisa hacia el Bayer Leverkusen: "Ahora déjenlos hacerlo".

Sin embargo, Hoeneß está convencido de que irá hacia arriba de nuevo bajo el nuevo entrenador Vincent Kompany después de un año completamente desastroso. Ha "conocido" a Kompany. "Y hay trabajo en marcha, eso es algo que nos ha faltado", enfatizó Hoeneß. Cuando se le preguntó si se refería a la temporada pasada bajo Thomas Tuchel, dijo: "En general, eso es lo que quiero decir, parece que no se ha hecho suficiente trabajo".

También criticó nuevamente al récord nacional Lothar Matthäus. Es "responsable de las áreas problemáticas, eso me molesta. Sé qué jugadores tenemos el 1 de septiembre". Ya están "bien equipados". Hasta ahora, el Bayern ha fichado a João Palhinha, Michael Olise y Hiroki Ito por alrededor de 130 millones de euros. Además, Josip Stanisic regresa de su préstamo.

"Habla de Hoeneß primero"

Matthäus había anunciado al final de la temporada en mayo que veía un gran problema en la aún significativa influencia del presidente honorario Hoeneß en los asuntos actuales del FC Bayern Munich. "Max (Eberl) tiene una buena red, ha estado aquí el tiempo suficiente y debería poder hacer su trabajo ahora, pero probablemente todavía es el caso en el Bayern que las personas que ya no tienen un papel oficial aún tienen voz. Me refiero primero a Uli Hoeneß", escribió Matthäus en su columna en skysport.de.

Hoeneß merece el mayor respeto por sus logros. "Sin embargo, tienes que soltar en algún momento. Él soltó hace cuatro años y nombró a Oliver Kahn y Hasan Salihamidžić. Fue su idea, que impulsó debido a su posición, aunque también fue vista con críticas por otros". Matthäus describió. "Mirando hacia atrás, no necesariamente fue la mejor solución para el FC Bayern, y tal vez ahora se está involucrando porque quiere corregir ese error".

