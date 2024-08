Masala: La ofensiva de Kursk podría dañar a Ucrania

Los expertos occidentales siguen desconcertados sobre cómo evaluar la ofensiva de los soldados ucranianos en Rusia. El politólogo Masala teme que Kiev pueda tener desventajas a largo plazo. En cualquier caso, el ataque es una "estrategia de alto riesgo".

El politólogo Carlo Masala, de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania en Múnich, ha expresado dudas sobre la decisión de Ucrania de atacar la región rusa de Kursk. "Esto es una estrategia de alto riesgo para Ucrania; no sabemos cómo terminará finalmente", dijo a la agencia de prensa alemana (dpa). "También podría acabar causando más daño que bien a Ucrania a largo plazo".

Aunque el ejército ucraniano ha demostrado que aún puede tomar la iniciativa militar, después de retirarse gradualmente de posiciones en el Donbass que los rusos tomaron posteriormente, ahora está mostrando que aún es capaz de operaciones ofensivas, dijo Masala.

Sin embargo, si Ucrania quiere mantener el territorio que acaba de capturar, por ejemplo para utilizarlo como moneda de cambio en negociaciones por los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, tendría que invertir muchos recursos militares. "Estos recursos podrían ser mejor utilizados en el Donbass", dijo el politólogo. "Porque los frentes allí son ahora muy inestables".

El hecho de que las armas occidentales se estén utilizando aparentemente en la ofensiva de Kursk no es un problema, dijo. Los EE. UU. Parece haber dado el visto bueno a la operación, como se indica por el uso de lanzacohetes HIMARS estadounidenses, whose target coordinates are always coordinated with the US. Y el gobierno alemán no ha comentado el uso de vehículos de combate de infantería Marder, lo que sugiere aprobación.

A pesar del éxito de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, Masala señala que otros vehículos, como los vehículos de combate de infantería alemanes Marder, también han estado involucrados. Además, enfatiza que si Ucrania quiere mantener el territorio capturado para las negociaciones, podría agotar sus recursos, especialmente en los frentes más volátiles del Donbass.

Lea también: