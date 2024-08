Más sexo gracias a la nueva pintura de pared

Por empezar: Esto es una columna. No es un informe objetivo, ni un comentario. No es noticias. Bueno, más o menos, pero subjetivamente. Y algunas cosas que escribo aquí son verdaderas, otras no. O tal vez lo sean, pero no tienen nada que ver conmigo personalmente. No estoy atacando a nadie, no suelo insultar a la gente, no le estoy diciendo a nadie qué hacer. Solo estoy escribiendo esto aquí porque parece que algunas personas piensan que pueden hacer lo contrario: atacar, insultar, hacer reglas.

En una columna, funciona así: Como columnista, tomas una postura, o incluso dos o tres, podrías entender tal texto como un "estímulo" como lector. Como columnista, también podrías ser muy comentarista. Podrías incluso tratar de convencer a otros de tu opinión. Podrías ser un payaso listo pagado. Podrías. Pero yo no hago eso.

Solo difundo algunas ideas bajo el título "columna" y puedes leerlas, pero no tienes que hacerlo. Puedes gustarte, pero no tienes que hacerlo. Si no te gustan, eso no significa que debas insultarme, difamarme o insultarme. Si no te gustan mis cualificaciones, opiniones, escritura, es cuestión de gusto. Ve a Irán si quieres una opinión unificada. Lee algo más si no te gusta. Estoy aquí en ntv.de, no en Fox News, puedo escribir sobre lo que quiera, siempre y cuando no lastime a nadie o mienta.

Y por eso llego al titular: También puedo escribir sobre cómo el color de la pared en el dormitorio se relaciona con más o menos, mejor o peor sexo, sin haber estudiado teoría del color. De hecho, puedo escribir sobre muchos temas porque escribo una columna. Y por eso también puedo escribir sobre coches eléctricos, tengo que hacer ese bucle de nuevo. Y no una prueba de conducción, no una comparación ("¿Preferirías Audi o Tesla o algo barato de China?"), sino que escribo sobre experiencias. Sobre pensamientos. Sobre cosas que he oído. Realmente no tienes que leerlo. Puedes. Es una oferta.

Sobre el color de la pared y el sexo, llegaré a eso más tarde, lo prometo, pero primero, en mis propias palabras: Mi última columna fue sobre viajar con un coche eléctrico. Nada más, nada menos. Describo por qué -para decirlo suavemente- no lo encuentro tan genial. Por razones. Puedes leer eso de nuevo si no has leído el texto (sin noticias, sin comentarios, sin apariencia de objetividad, ya que -digámoslo juntos- es una columna: subjetiva, centrada en mí, no vinculada por la objetividad, con un guiño) aún.

"Escribo a tu estación ..."

Recuerda ser justo al comentar, Instagram a menudo recuerda a sus autopromotores que lo hagan, recently reminded me when I wrote a birthday greeting for a friend. ¿Hizo Insta lo mismo para Steffen, Tom, Claus y Olli? Esos autoproclamados sabihondos pensaron que podían vomitar en mi cuenta pública como les diera la gana. Piensan que pueden atacarme, incluso amenazarme, "escribir a la estación". Oh, por favor, ¿para quejarme? ¿Para pedir mi despido?

No he atacado personalmente a estos "hombres", pero parece que piensan que pueden hacerlo desde sus cuentas de Instagram partially private. Este tipo de publicación es solo una forma de agrandamiento de pene, un amigo me aseguró, ya que los Steffens, Clausis, Toms y Ollis pueden gustarse los unos a los otros comentarios que dejan en mi publicación como "eyaculaciones intelectuales". Eso es patético, por supuesto, pero quería decir al menos una vez cómo me siento al respecto. Patético.

Cito (he tomado la libertad de no corregir los errores ortográficos): "Espero que esto sea una broma, porque está completamente fuera de la realidad", escribe clausxy. christianxy va directamente al grano: "Broma" y "sopa intelectual delgada" escribe, sin dejar de notar que podría expresarse más elocuentemente. Amablemente sería completamente suficiente para mí. Pero christianxy, por favor, estoy ansioso por tu elocuencia. Otro saca la tarjeta de edad y simplemente piensa que soy "demasiado viejo" para "usar cosas modernas". Siempre esta discriminación por edad. Como si los jóvenes pudieran permitirse un coche eléctrico. El frankxy, como se mencionó, ya ha anunciado que escribirá a mi empleador porque este artículo no tiene sustancia, solo emociones. Como si las emociones no tuvieran sustancia. También los lectores tomxy y joxy actúan como si hubiera aplicado a "Auto Bild" bajo falsos pretextos, pero eso no es cierto. Solo conduzco un coche, no lo construyo ni reparo.

El joxy me acusa de medias verdades y mentiras y que estoy perjudicando la industria automotriz alemana. Destaca que encuentra stations de carga para su Tesla en todas partes a donde va en Europa. Felicitaciones, digo, pero quiero señalar que Tesla es un fabricante de coches estadounidense cotizado en bolsa con su sede en Austin, Texas (EE. UU.). Yo, por otro lado, estoy conduciendo un coche verdaderamente alemán, a pesar de los obstáculos que percibo. Por lo tanto, no estoy perjudicando la industria automotriz alemana.

Las solicitudes para coches eléctricos están disminuyendo, y no es por culpa de "escritores" como yo que criticamos esta sofisticada tecnología, sino porque aún no hay productos y ideas maduros en el mercado. Solo puedo explicar esto diciendo que esta "E" está en una fase de prueba y estamos justo en medio de ella. Porque me encantaría conducir coches eléctricos, pero ¿ya he informado sobre mi incomodidad con la conducción autónoma? Lo siento si ahora muere otra rama entera de la industria porque, como escritor, dudo que sea una gran idea, pero me desvío.

Finalmente, el sexo

Así que esto es realmente cierto, porque lo copié de algún otro lugar y no solo lo afirmo: 1. Las paredes rojas no necesariamente mejoran tus deportes en la cama. 2. Las paredes blancas o negras son más bien contraproducentes. 3. La pintura texturizada amarilla y naranja, como en tu última casa de vacaciones en Usedom, tampoco ayudó, ¿verdad? ¡Nunca adivinarías! Turquesa ¿Sí, se calienta? Si quieres siete horas sólidas de sueño profundo, entonces azul y verde realmente ayudan. Estos colores son calmantes. Pero ¿sexo? Sin suerte.

No quiero dejarte con la intriga por más tiempo: El color que estimula tu apetito por el intercambio de fluidos corporales es el color caramelo. ¿No lo habrías adivinado, verdad? Y lo mejor de todo es: ¡Rápidamente se convierte en "caramelo salado"!

Así que debo irme, a la ferretería. Te deseo un fin de semana sexy. Y para aquellos que quieran escribirme: Primero, pon la sexta marcha, luego comprueba: "¿Realmente es necesario escribirle a Frau Oelmann ahora, cuando me siento tan negativo?" y luego solo relájate y respira a través de los pantalones. ¡Fácil!

PD: Me gustaría expresar mi agradecimiento a mis tres lectores que me han enviado correos electrónicos o mensajes positivos en todos los canales. Ni siquiera he mencionado o leído los más malos, mis vacaciones son demasiado preciosas para eso.

