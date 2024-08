- Más refugiados en el punto de salida del aeropuerto BER

En el punto central de recogida de inmigración de la Autoridad Central de Inmigración en el Aeropuerto de Berlín Brandenburg (BER), el número de refugiados a deportar desde Brandeburgo está aumentando. En la primera mitad de 2024, 396 personas debían ser expulsadas en vuelos a sus países de origen o a los países donde solicitaron asilo al ingresar a la UE. Así lo informó el Ministerio del Interior en Potsdam en respuesta a una solicitud de la diputada del Parlamento estatal SPD Tina Fischer. En la primera mitad de 2023, fueron solo 168 personas, pero en la segunda mitad, el número aumentó a 231.

Los refugiados a ser deportados desde Brandeburgo no cumplieron con los requisitos para un procedimiento de asilo en Alemania porque ingresaron desde un país seguro o ya habían solicitado asilo en otro país de la UE. Otros no tenían derecho a residencia o estaban en detención de deportación porque su solicitud de asilo había sido rechazada y debían abandonar el país. El Ministerio del Interior aseguró que aquellos en detención de deportación tenían la posibilidad de abandonar el país voluntariamente. Según la información, hubo once vuelos especiales el año pasado y cinco hasta ahora en este año.

El Servicio Jesuita para Refugiados está actualmente a cargo de los procedimientos de asilo y también proporciona atención social y pastoral. Si es necesario, pueden involucrarse trabajadores sociales o psicólogos de la Autoridad Central de Inmigración de Brandeburgo. Después de que se rechace su solicitud de asilo, se les entrega a todos los residentes una lista de abogados. La lista se anuncia en varios idiomas en el alojamiento. Al ingresar a la detención de deportación, hay una conversación con un empleado sufficiently trained de la Autoridad Central de Inmigración. En casos apropiados, pueden solicitar apoyo del Servicio Psicosocial de la Autoridad de Inmigración.

Mientras tanto, se espera que la construcción del controvertido centro de entrada y salida de refugiados en el Aeropuerto de Berlín Brandenburg comience en la primera mitad del próximo año, según el Ministerio del Interior. Se construirá cerca del edificio existente de la Autoridad Central de Inmigración en el aeropuerto, siempre y cuando se apruebe el plan de construcción por el municipio y se emita un permiso de construcción. El objetivo es que el centro esté operativo para finales de 2027.

