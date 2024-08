- ¿Más rapidez en la ley de socialización?

El líder de la fracción de SPD en Berlín, Raed Saleh, está abogando por más velocidad en el desarrollo del marco legal de expropropriación planeado. El estado necesita un medio legal para intervenir en el mercado de la vivienda y regular los precios, le dijo Saleh a la agencia de noticias alemana. Los recientes anuncios de aumentos de alquiler de hasta el 15 por ciento por parte de Vonovia y otras empresas vuelven a destacar la urgencia de este tema. La Izquierda y los Verdes han criticado al político de SPD, diciendo que su postura carece de credibilidad.

El Senado debe presentar un calendario para la nueva ley

" Ahora estamos viendo aumentos de alquiler anunciados por varios grandes jugadores en Berlín", dijo Saleh. "No creo que el estado pueda quedarse de brazos cruzados si quiere tomarse en serio y ultimately ser tomado en serio por los habitantes de Berlín". El estado debe garantizar los derechos de los inquilinos mediante la intervención para regular los precios. Dado que la legislatura federal aún no ha tomado ninguna medida al respecto, debe aclararse en Berlín qué instrumentos se pueden utilizar.

"Por lo tanto, espero que el Senado nos muestre ahora un calendario para cuándo se presentará un proyecto de ley correspondiente", dijo Saleh. "Si no hay una propuesta, aún presentaremos un proyecto de ley a nuestro socio de coalición durante este período legislativo".

Crítica de los Verdes y la Izquierda

Sin embargo, la propuesta de Saleh ha sido objeto de críticas contundentes: la diputada verde Katrin Schmidberger acusó al SPD de haber actuado como freno en todos los intentos de salir de la espiral de los alquileres en los últimos años. El historial del SPD en la implementación de más protección para los inquilinos es "más que magro", sin mencionar el tema de la expropiación.

Niklas Schenker de la Izquierda llamó las declaraciones de Saleh "cínicas y poco convincentes", dado que el SPD había bloqueado la implementación de la decisión ciudadana durante tres años. Si hay un verdadero cambio de opinión entre los socialdemócratas, los diputados de la Izquierda votarían a favor de una ley de expropiación en el parlamento estatal.

Achim Lindemann de la iniciativa "Deutsche Wohnen & Co enteignen" le dijo a la "taz": "Es agradable que Raed Saleh haya notado que los alquileres están aumentando". Sin embargo, su demanda ni es suficiente ni efectiva. "En lugar de una ley marco inútil, se debería escribir una ley de expropiación real".

Recientemente se reveló que Vonovia, el mayor propietario privado de viviendas en Berlín, ha enviado miles de aumentos de alquiler. La empresa está explotando la posibilidad legal de aumentar los alquileres en un 15 por ciento en tres años. Sin embargo, la recién formada Alianza de Vivienda de Berlín, que incluye representantes de la política, empresas de vivienda como Vonovia y asociaciones, acordó un llamado "techo" del 11 por ciento en tres años.

"Miro este desarrollo con gran preocupación porque Berlín es una ciudad de inquilinos", dijo Saleh, refiriéndose a los aumentos de alquiler. "Tenemos una mayor proporción de inquilinos en Berlín que en otros estados federales".

El proyecto está incluido en el acuerdo de coalición

CDU y SPD acordaron en su contrato de coalición introducir una ley marco para la socialización. Esta ley establecería los parámetros para posibles intervenciones estatales en el campo de los servicios públicos, incluidas las viviendas, así como en áreas como la energía, el agua y la atención médica. La ley propuesta es una consecuencia del referéndum exitoso en 2021 para la expropiación de grandes corporaciones de vivienda.

Saleh señaló que la ley marco para la socialización no significa necesariamente expropiaciones, sino más bien las posibilidades de intervención del estado basadas en las regulaciones de la Ley Fundamental. La Ley Fundamental garantiza la protección de la propiedad, pero también establece que la propiedad conlleva responsabilidades. Si estas responsabilidades no se cumplen, el estado tiene la obligación de intervenir en una economía de mercado social. No hay derecho legalmente establecido a la maximización de ganancias ilimitadas.

"Dado el aumento continuo de los alquileres en Berlín, creo que el Senado debería priorizar la presentación de un calendario para la elaboración de la ley marco de expropiación propuesta", sugirió Saleh. "La voz de la comunidad, en particular las preocupaciones de los inquilinos, debe ser escuchada y abordada, y el estado tiene la responsabilidad de intervenir si es necesario".

