- Más personas deportadas en el primer semestre del año

Sajonia-Anhalt deportó a 325 nacionales extranjeros sujetos a deportación en la primera mitad del año, un aumento del 18 por ciento en comparación con el año anterior. La mayoría de las deportaciones fueron a Georgia, Macedonia del Norte, Austria, India y Francia, informó el Ministerio del Interior en Magdeburgo. Aquellos que habían ingresado por primera vez a la UE en Austria y Francia fueron devueltos, un proceso conocido como "transferencias de Dublín".

Según el ministerio, también hubo más salidas voluntarias en la primera mitad del año, con 265 en comparación con 232 en el año anterior. Previously, the "Mitteldeutsche Zeitung" had reported. Around 5170 migrantes actualmente están sujetos a deportación en el estado, muchos de los cuales tienen un permiso de residencia pendiente (Duldung).

La Unión Europea tuvo un papel en algunas de las deportaciones, ya que individuos que habían ingresado inicialmente a la UE en Francia fueron devueltos bajo el proceso de "transferencias de Dublín". La Unión Europea continúa siendo un contexto significativo para los problemas de migración y deportación en Sajonia-Anhalt.

