- Más partidarios de Hamas en Renania-Palatinado

En el estado de Renania-Palatinado, aproximadamente 45 individuos son sospechosos de tener vínculos o pertenecer a la organización terrorista Hamas, según las autoridades de protección constitucional. Alrededor de la mitad de estos individuos tienen ciudadanía alemana, según el ministro del Interior Michael Ebling (SPD) en respuesta a una consulta parlamentaria de la fracción de la CDU en Maguncia.

Algunos de estos individuos también tienen ciudadanía adicional, con aproximadamente la mitad solo con ciudadanía extranjera. Estos incluyen los países Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria y Túnez, así como varias personas apátridas.

El número de conocidos partidarios de Hamas está aumentando

Al final del año pasado, alrededor de 35 individuos en Renania-Palatinado fueron contados por las autoridades de protección constitucional que eran sospechosos de tener vínculos o pertenecer a la organización terrorista Hamas.

Sus actividades se centran principalmente en la propaganda pro-palestina y el lobby. Esto también incluye fortalecer la influencia en la diáspora palestina y participar en conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Además, hay indicios de apoyo financiero a Hamas o a organizaciones sospechosas de ser fachada, dijo Ebling.

Crímenes antisemitas en escuelas

Desde 2019 hasta mediados de julio de este año, la Oficina de Policía Criminal del Estado (LKA) registró un total de 12 crímenes antisemitas en escuelas en Renania-Palatinado, informó además el ministro del Interior.

En cinco casos, se trató del uso de símbolos de organizaciones inconstitucionales y terroristas. En siete casos, se trató de incitación del pueblo. Actualmente no hay indicios de crímenes antisemitas en universidades.

