- Más financiación estatal para la investigación y la enseñanza en medicina no médica

Rhineland-Palatinate ha aumentado significativamente su apoyo financiero a la investigación y la enseñanza en el Universitario Médico de Mainz, que tiene un déficit generalizado, en los últimos años. La llamada contribución de financiación del estado ha crecido en alrededor de un cuarto, pasando de 95,04 millones de euros en 2020 a 119,19 millones de euros en 2024, según una respuesta del Ministerio de Ciencia y Salud de Mainz a una consulta del grupo parlamentario estatal de la CDU.

El adecuado financiamiento del Universitario Médico en las áreas de investigación y enseñanza y su impacto en la viabilidad económica general de la institución, que compite con otras clínicas universitarias, ha sido un tema de discusión durante algún tiempo. Sin embargo, los déficits sustanciales surgen en la atención médica. Los tratamientos son financiados caso por caso por pagadores como las aseguradoras de salud, según explicó el ministerio. Sin embargo, estas tarifas planas no han cubierto los costos en los últimos años. Solo en 2023, el Universitario Médico terminó el año con una pérdida de alrededor de 113,6 millones de euros.

Dado que la atención médica no es rentable, el Universitario Médico contrae préstamos operativos, que ahora han acumulado más de medio billón de euros. Estos no pueden reducirse mientras la institución siga registrando pérdidas. El estado asume la garantía de estos préstamos, es decir, es responsable si el Universitario Médico ya no puede reembolsarlos, lo que representa una carga indirecta para el presupuesto del estado. Por lo tanto, el Universitario Médico solo puede contraer préstamos dentro del marco de una autorización de crédito decidida por el parlamento estatal, que actualmente está fijada en 750 millones de euros.

El déficit debe reducirse a cero en cinco años

Sin embargo, el Universitario Médico no debe continuar con su déficit indefinidamente. La junta supervisora, presidida por el ministro de Salud y Ciencia Clemens Hoch (SPD), ha instruido a la dirección para que desarrolle un concepto antes del final del año que permita reducir las pérdidas a cero en cinco años.

En 2019, el Universitario Médico encargó a la firma de auditoría KPMG que realizara un estudio sobre su equipamiento financiero, también en comparación con otras clínicas universitarias. Sin embargo, los resultados de esta análisis son de limitado significado, ya que hay muy diferentes sistemas de financiación de las clínicas universitarias. "El presupuesto del estado no puede basarse en las comparaciones realizadas en esta investigación", escribe el ministerio. En cambio, se pide al Universitario Médico que presente sus necesidades, que luego se discutirán. No obstante, las discusiones entre el Universitario Médico y el ministerio, que también fueron influidas por el estudio, han contribuido en cierto grado a una mayor objetividad en el asunto.

Se suma a la ayuda financiera del estado al Universitario Médico: el parlamento estatal ha concedido una autorización de crédito aumentada de 750 millones de euros para ayudar a reducir el déficit, según se indica en la respuesta del Ministerio de Ciencia y Salud.

Reconociendo la necesidad de una solución financiera sostenible, la junta supervisora, liderada por el ministro de Salud y Ciencia Clemens Hoch, ha instruido a la dirección del Universitario Médico para que desarrolle una estrategia antes del final del año, con el objetivo de eliminar el déficit en cinco años.

Lea también: