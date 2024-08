- Más de veinte solicitudes para establecer plantas de cultivo de cannabis en Berlín

En Berlín, un total de 21 establecimientos han presentado solicitudes para cultivar marihuana. Esta información fue compartida por la representante del Senado Christine Richter, tras consultas de la agencia de noticias dpa. Recientemente se ha reconocido que el Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) es el organismo responsable de revisar y aprobar estas solicitudes. Sin embargo, Richter señala que aún se necesita establecer un marco legislativo antes de que este proceso pueda comenzar, un tema que se espera que se discuta en la próxima reunión del Senado el 3 de septiembre.

Desde el 1 de abril, los ciudadanos adultos de 18 años en adelante han sido autorizados para poseer cantidades específicas de marihuana, cultivarla en privado y consumirla públicamente, bajo ciertas condiciones. La posesión pública está limitada a 25 gramos y el almacenamiento privado a 50 gramos, mientras que se pueden cultivar hasta tres plantas dentro del espacio habitacional. Desde el 1 de julio, los clubes de marihuana han tenido derecho a presentar sus solicitudes para su aprobación. Sin embargo, en Berlín, no seem to have received any feedback, which can be attributed to the fact that until recently, the responsible entity within the city was yet to be determined.

Durante varios meses, hubo debate sobre si los distritos o el nivel estatal deben manejar estas solicitudes, sin que surgiera una solución clara hasta la semana pasada. En consecuencia, mientras que los clubes de marihuana presentaron sus solicitudes principalmente a los distritos, estas solicitudes no se procesaron durante el período intermedio.

Se espera que los distritos envíen ahora estas solicitudes al Lageso. El cronograma exacto para cuándo se emitirán los primeros permisos de cultivo sigue siendo incierto. Será responsabilidad de los distritos asegurar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la cultivation of marijuana.

