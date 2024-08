- Más de veinte personas resultaron heridas en un incendio relacionado con bicicletas en el Festival de Highfield.

Tras un incendio en una noria en el festival Highfield cerca de Leipzig, un investigador de incendios llegó al lugar. "El investigador ha estado en el terreno del festival desde primeras horas y ha iniciado su investigación", informó un portavoz policial. En este momento, la principal preocupación es determinar cómo se produjo el incidente, que involucró a al menos 23 personas heridas. La zona del incendio fue acordonada y la policía forense inició las investigaciones.

Alrededor de las 9:00 PM del sábado, una de las 24 góndolas de la noria se incendió y las llamas se extendieron a otra góndola. Los hechos de aquellos minutos aún están siendo investigados por las autoridades. Según los informes policiales, alrededor de 25 personas resultaron heridas - cuatro de ellas sufrieron quemaduras, mientras que una resultó herida debido a una caída. Los demás heridos, incluidos los trabajadores de emergencia y al menos 4 oficiales de policía, fueron trasladados al hospital para ser examinados por posible inhalación de humo.

La policía no pudo ofrecer información sobre la edad y el género de los heridos. El número exacto de heridos aún se está aclarando, indicó el portavoz. Las dos góndolas que se incendiaron quedaron completamente dañadas. Permanece incierto cuántas personas estaban en la noria en el momento del incendio. Normalmente, cada góndola puede alojar un máximo de cuatro personas.

El festival Highfield se detuvo durante dos horas

"Estoy completamente shockado por el incendio de la noria durante mi actuación en el Highfield", escribió el rapero Ski Aggu en Instagram. Fue informado por auricular de que continuara su actuación para evitar el pánico. "Gracias por mantener la calma y possibly evitar una situación peor", escribió a sus seguidores. Deseó una pronta recuperación a todos los afectados.

El festival de rock y pop, al que asistieron unos 30.000 visitantes en Störmthaler See, se suspendió temporalmente durante aproximadamente dos horas. Después, el espectáculo continuó con una actuación del rapero Cro.

El festival Highfield reanudó después de una parada temporal debido al incidente de la noria. Sin embargo, la noria remains closed indefinitely while the investigation into the fire continues at Highfield Festival.

