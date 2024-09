- Más de un cuarto de siglo de intercambio de información de la policía en la frontera.

Durante más de dos décadas, las autoridades alemanas y francesas han colaborado encubiertamente y de manera discreta a lo largo de su frontera compartida con fines de seguridad interna. Los empleados de las fuerzas policiales federales y estatales, junto con los agentes de aduanas, comparten datos e inteligencia las 24 horas del día con sus contrapartes francesas en una oficina abierta y casual ubicada en Kehl.

Maxime Fischer, el director alemán de esta operación conjunta, conocida como el Centro Conjunto, declaró: "Fuimos los pioneros de este concepto". Antes de su creación, no había un centro similar en Europa. Actualmente, hay aproximadamente 60 de tales centros.

"Es un proyecto verdaderamente europeo, pero con los pies en la tierra", explicó Fischer a la Agencia de Prensa Alemana en el distrito de Ortenaukreis. Alain Winter, su contraparte francesa, añadió: "Nuestro objetivo final es hacer invisible la frontera para nuestras operaciones".

El centro fue lanzado el 10 de mayo de 1999 en Offenburg, según informó el Ministerio del Interior. Posteriormente, se trasladó a Kehl en 2002, ofreciendo una impresionante vista de la Catedral de Estrasburgo al otro lado del Rin. Se ha programado una ceremonia conmemorativa para esta ocasión, que contará con la presencia del Ministro del Interior alemán Thomas Strobl (CDU) y Josiane Chevalier, Prefecta de la región de Gran Este.

Centro de Seguridad e Inteligencia

Esta instalación funciona principalmente como un centro de información. Alrededor de 60 empleados, la mitad alemanes y la otra mitad franceses, actúan como puntos de contacto para las fuerzas de seguridad, pero no para los ciudadanos. Las inspecciones fronterizas, como las que se realizan en el cercano puente europeo entre Kehl y Estrasburgo, no son de su competencia.

"Nos centramos principalmente en actividades criminales de pequeño y mediano tamaño", señaló Fischer. Esto incluye investigaciones y registros que tienen implicaciones para la zona fronteriza. El centro también está involucrado en incidentes de seguridad mayores, como los ataques por incendio a varias instalaciones ferroviarias francesas en julio, justo al comienzo de los Juegos Olímpicos de París.

Ayuda en la Recuperación de Caravanas Robadas

Si una caravana con un seguimiento GPS es robada en el lado alemán del Rin, el propietario suele notificar a la policía local. Luego, se transmite la información al conmutador de Kehl. "El colega alemán comunica el problema a su contraparte francesa, lo que inicia una búsqueda en Francia", explicó Fischer. "A menudo, los vehículos pueden ser localizados mediante la señal GPS, con frecuencia en la autopista".

Winter luego contó un incidente que fue mucho más complejo y recordaba una película de crimen. "Tuvimos un secuestro de un niño en el lado francés. El padre tomó al niño en la salida de la escuela y se dirigió hacia Dinamarca". Hubo una comunicación constante entre los servicios francés y alemán. "Solo teníamos el número de matrícula del coche. El hombre finalmente fue arrestado en una área de servicio de la autopista".

Solicitudes desde Martinica

El año pasado, el centro germano-francés recibió más de 21.000 solicitudes. "Incluso si surgen problemas en Martinica, la isla caribeña francesa, se hacen solicitudes a nuestro servicio", señaló Winter. Aunque la mayoría de las demandas proceden de los departamentos fronterizos, un número creciente ahora proviene de todo el país, incluidas las colectividades de ultramar.

Los ministros del Interior de ambos países han estado negociando para modernizar el Acuerdo de Mondorf de 1997, que rige la colaboración más cercana entre las unidades policiales y de aduanas. Según Fischer, este es un tratado antiguo. "Berlín y París han llegado a reconocer que no solo operamos en la frontera, sino también en el territorio nacional", resumió Winter. Sin embargo, aún no se ha determinado la fecha de un nuevo tratado.

"Aquí hablamos en francés y alemán"

Las barreras lingüísticas no deberían ser un problema en Kehl. "Normalmente, se utiliza el inglés entre París y Berlín", comentó Winter. "Ici, on parle en français et en allemand" ("Aquí hablamos francés y alemán."), dijo con un toque de orgullo.

Aunque hay áreas distinctivamente alemanas y francesas dentro de la oficina abierta, las divisiones tradicionales de responsabilidades ya no son aplicables. "Todo el mundo realiza todas las tareas", es el lema oficial. Por ejemplo, durante las horas fuera de servicio o los fines de semana, una solicitud de la Policía Federal puede ser manejada por un funcionario estatal o un agente de aduanas, y luego se reenvía a un gendarme francés. Esta tarea ahora se extiende más allá de la rutina diaria, según Fischer. "¿Pueden proporcionarnos información?" - consultas de Alemania, en caso de que haya ataques o disturbios en Francia.

