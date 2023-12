Más de mil millones de personas acudirán a las urnas en el sur de Asia en 2024

Una leyenda del cricket y ex primer ministro que languidece en prisión frente a un antiguo fugitivo que busca volver a las andadas mientras un poderoso ejército vigila.

Un líder populista que aspira a entrar en su segunda década en el poder, impulsando una política popular pero divisiva desde el punto de vista religioso.

Y una nación insular que se recupera de su peor crisis económica en décadas, después de que los manifestantes asaltaran el palacio presidencial.

Se espera que cuatro países del sur de Asia acudan a las urnas el año que viene, en una gran prueba para la democracia en la que casi 2.000 millones de personas de Bangladesh, Pakistán, India y Sri Lanka votarán entre enero y septiembre.

Todas ellas antiguas colonias que se independizaron de Gran Bretaña en el último siglo, se encuentran en distintas fases de crecimiento y afrontan diversas crisis y oportunidades.

Esto es lo que hay que saber sobre el mayor espectáculo de la democracia.

Bangladesh

Bangladesh, un país de unos 170 millones de habitantes, es el primero en votar el 7 de enero.

La democracia, antaño multipartidista, se ve amenazada por el partido en el poder, la Liga Awami, que prosigue lo que, según los grupos de defensa de los derechos, es una campaña para silenciar la disidencia, empujando a la república hacia algo más parecido a un Estado unipartidista.

Es probable que Sheikh Hasina, actual Primera Ministra y presidenta del partido Awami, sea reelegida como líder del país para un cuarto mandato consecutivo.

Hasina lleva en el poder desde 2009 y ganó las últimas elecciones en diciembre de 2019, en unos comicios empañados por la violencia mortal y las acusaciones de fraude electoral.

Faltaba entonces su principal oponente, Khaleda Zia, ex primera ministra y jefa de la principal oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), encarcelada el año anterior por cargos de corrupción.

Durante gran parte de las tres últimas décadas, la política bangladeshí se ha caracterizado por la enconada rivalidad entre las dos mujeres, que vieron cómo su padre y su marido, políticos respectivamente, eran asesinados en el cargo. La agitación política se ha prolongado hasta la segunda generación.

Zia, de 78 años, vive ahora bajo arresto domiciliario y su BNP sigue enfrentándose a los crecientes desafíos de Hasina y su gobierno con la detención masiva de sus políticos.

La situación ha provocado protestas, y el BNP ha decidido boicotear de nuevo las elecciones, allanando una vez más el camino a Hasina.

"El gobierno afirma que se compromete a celebrar elecciones libres y justas con sus socios diplomáticos mientras las autoridades estatales llenan simultáneamente las cárceles con los opositores políticos de la Liga Awami en el poder", afirmó Julia Bleckner, investigadora principal para Asia de Human Rights Watch, en un comunicado de noviembre.

"Unas elecciones libres son imposibles cuando el Gobierno reprime la libertad de expresión e incapacita sistemáticamente a la oposición, los críticos y los activistas mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acoso e intimidación", añadió Bleckner.

Sin embargo, el país -que aspira a convertirse en un país de renta media en 2031- vive una época de crecimiento económico. Gran parte de ello se debe a la industria de fabricación de prendas de vestir, que representa el 35,1% del producto interior bruto anual de Bangladesh, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

"Desde que existe, Bangladesh siempre ha tenido inestabilidad política, pero se las ha arreglado para tener una tasa de crecimiento muy buena", dijo Sreeradha Dutta, profesora de asuntos internacionales en la OP Jindal Global University y autora de "Bangladesh on a New Journey - Moving Beyond Regional Identity".

Añadió también que el país está construyendo sólidas relaciones con vecinos clave de la región.

"Así que, sea quien sea el líder, se retomarán los mismos modelos de desarrollo... porque Bangladesh aspira a ser algo mucho más grande de lo que es actualmente".

Pakistán

Gobernado durante gran parte de sus 76 años por dinastías políticas o establecimientos militares, ningún dirigente elegido democráticamente ha completado un mandato completo de cinco años desde que Pakistán obtuvo la independencia.

En los últimos años, este país de 230 millones de habitantes ha sido testigo de una mezcla demasiado familiar de inestabilidad política y atentados de militantes, junto con una crisis económica especialmente aguda que ha sido brutal para las familias de ingresos medios y bajos.

Imran Khan, ex primer ministro del país y posiblemente la figura más popular, languidece entre rejas, acusado de fraude y de revelar secretos de Estado, por lo que no podrá presentarse a las próximas elecciones de febrero.

Khan, que fue desalojado del poder el año pasado en una moción de censura parlamentaria, afirma que los cargos que se le imputan tienen una motivación política y se han formulado para impedir que se presente a las elecciones, acusación que las autoridades niegan.

Las cadenas de televisión tienen prohibido retransmitir los discursos de Khan, y muchos de sus compañeros del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) han sido detenidos.

En octubre, Nawaz Sharif, ex primer ministro fugitivo de Pakistán, regresó a la nación del sur de Asia tras casi cuatro años de autoexilio, eludiendo su detención y agitando el ya de por sí tenso panorama político del país, lo que hizo pensar a muchos que aspiraba de nuevo al primer puesto.

El país, mientras tanto, se enfrenta a crecientes desafíos -desde la incertidumbre económica y los frecuentes atentados de militantes hasta las catástrofes climáticas que ponen en peligro a millones de personas- que preparan el terreno para un difícil camino hacia la recuperación para sus nuevos dirigentes.

"La incertidumbre política y económica van de la mano", afirma Fahd Humayun, profesor adjunto de Ciencias Políticas y profesor Neubauer del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tufts.

"Y cualquier gobierno que llegue al poder a través de unas elecciones sospechosas no sólo es probable que se encuentre en una situación de debilidad y dependa de los militares para su supervivencia política, sino que también es poco probable que atraiga las entradas de capital que tanto necesita."

India

A menudo calificado como el mayor experimento democrático del mundo, se espera que India acuda a las urnas en primavera, en unas elecciones gigantescas en las que probablemente el primer ministro Narendra Modi se asegure un raro tercer mandato en el poder.

El líder populista del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), ha reforzado su control sobre las instituciones democráticas de la India como no se veía desde la década de 1970, cuando Indira Gandhi gobernó el país con mano de hierro, empujándolo hacia la autocracia.

Pero en la escena mundial, India nunca ha sido tan importante.

Modi, cuyo calendario incluye este año viajes diplomáticos a Australia y Estados Unidos, se presenta como un estadista que está consolidando al país como una superpotencia moderna. Y 2023 ha sido un año extraordinario para los 1.400 millones de habitantes de la India.

Este año ha superado a China y se ha convertido en la nación más poblada del mundo, mientras que el año anterior superó a su antigua potencia colonial, Gran Bretaña, y se convirtió en la quinta economía mundial.

En agosto, India hizo historia con el aterrizaje suave de un vehículo explorador en la Luna, convirtiéndose así en el cuarto país del mundo en lograr tal hazaña, y semanas después lanzó su primera nave espacial dedicada al estudio del Sol.

El país fue anfitrión del Grupo de los 20 (G20) en septiembre, lo que brindó a Nueva Delhi la oportunidad de extender su liderazgo más allá de sus fronteras en un momento de creciente agitación política.

Sin embargo, desde su primera elección hace casi una década, los críticos también afirman que la ética fundacional, antaño laica y democrática, de la mayor democracia del mundo se está desmoronando a una velocidad alarmante, con minorías que se sienten perseguidas bajo las políticas mayoritarias del BJP y cualquier crítica al gobierno se enfrenta a la censura y a duros castigos.

Frente a Modi se ha formado una alianza de 26 partidos políticos conocida como INDIA, que incluye a la principal oposición del país, el Congreso Nacional Indio.

Pero en su última medición del sentimiento de los votantes, el partido del Congreso perdió tres de cada cuatro votos regionales en las elecciones estatales clave celebradas en diciembre, lo que supuso un espaldarazo para Modi y su BJP.

A medida que se acercan las elecciones, los analistas afirman que la política india sigue siendo impredecible y que muchas cosas pueden cambiar a medida que los partidos se preparan para hacer campaña en los próximos meses.

"La gente espera que Modi se enfrente a un desafío, que los partidos de la oposición se pongan las pilas. Ese sueño, que parecía posible hace tres meses, parece ahora más difícil", afirmó C. Raja Mohan, investigador principal del Asia Society Policy Institute, durante una reciente charla con la Asia Society.

"Pero incluso seis meses es mucho tiempo en política".

Sri Lanka

Hace casi dos años, el entonces presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, se vio obligado a huir de su país después de que unos airados manifestantes asaltaran su residencia enfurecidos, culpándole de la peor crisis económica del país en 73 años.

Fue un momento extraordinario para un movimiento de protesta que situó a esta nación en bancarrota de 22 millones de habitantes en el punto de mira mundial, después de que la inflación se disparara y las reservas de divisas disminuyeran, dejando a millones de personas sin poder permitirse comprar alimentos, combustible y medicinas.

Rajapaksa dimitió de su cargo, allanando el camino al actual Presidente Ranil Wickremesinghe.

En las elecciones previstas para antes de septiembre, es probable que Wickremesinghe se presente a un segundo mandato, meses después de que ayudara a conseguir un préstamo muy necesario del Fondo Monetario Internacional e introdujera profundas reformas en el presupuesto para garantizar el crecimiento financiero.

Sri Lanka no ha tenido elecciones generales desde 2018, y Wickremesinghe ha retrasado repetidamente los comicios debido a la crisis económica.

Mientras la economía -y la población del país- se recuperan, aún no se ha anunciado una fecha para las elecciones y está por ver si 2024 será el año en que el pueblo del país decida sobre su futuro líder.

