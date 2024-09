Más de la mitad de los polacos apoyan el derribo de aviones no tripulados rusos dentro del espacio aéreo polaco.

19:34 Expertos de seguridad suizos instan al gobierno a reevaluar la política de neutralidadUn comité de expertos suizos recomienda repensar la política de neutralidad del país, que data del siglo XVI, en favor de una mayor cooperación militar con la OTAN y la Unión Europea. El informe, obtenido por "Le Matin", sugiere esta acción en respuesta a las crecientes preocupaciones de seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. El comité de expertos del Ministerio de Defensa suizo también destaca que Suiza está bajo presión tanto a nivel nacional como internacional para aclarar su postura neutral. El comité de expertos es liderado por Guy Parmelin, ex presidente de la Confederación Suiza.

18:58 Estado Mayor: Más de 90 enfrentamientos con las fuerzas rusasDesde el amanecer, ha habido 91 escaramuzas entre las fuerzas ucranianas y rusas en el frente. El Estado Mayor ucraniano informa de esto y describe la situación en la línea del frente como desafiante. "Las fuerzas de defensa están haciendo esfuerzos para frustrar los planes ofensivos del agresor ruso y eliminar su personal y equipo militar", indica el informe de situación.

18:22 Comandante ucraniano: Rusia perdió aproximadamente 36.810 soldados en agostoLas pérdidas del ejército ruso en Ucrania en agosto se estiman en casi 36.810 soldados. El comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, informa de esto en Telegram, según reporta Ukrinform. Según él, las fuerzas armadas ucranianas también destruyeron una cantidad significativa de armas y equipos militares del enemigo el mes pasado: el ejército ruso perdió 193 tanques, 557 vehículos blindados de combate, 1.517 sistemas de artillería, 44 lanzacohetes múltiples, 33 sistemas de defensa aérea, más de 2.000 vehículos y 278 unidades especializadas. Las cifras no pueden ser verificadas de manera independiente. Moscú sigue siendo reacio a proporcionar información sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

17:44 Londres: Tropas terrestres rusas intensifican avance en PokrovskLas tropas terrestres rusas están acelerando su avance en la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania, según un informe de inteligencia del Reino Unido. "Las tropas terrestres rusas probablemente están a menos de 10 kilómetros de los límites de la ciudad", indica. Los analistas de inteligencia esperan que el avance se ralentice una vez que las tropas terrestres lleguen a las áreas urbanas que rodean la ciudad. Pokrovsk sirve como un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas. "Si cae, es probable que extienda las rutas de suministro existentes y complique aún más la situación para las fuerzas ucranianas", añade. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha estado publicando actualizaciones diarias sobre el progreso de la guerra desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, citando datos de inteligencia.

17:16 Reportan víctimas después del bombardeo ruso en KurakhoveEl ejército ruso bombardeó la ciudad de Kurakhove en la región de Donetsk. Al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas, según el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Vadym Fillaschenko, en Telegram. Informó que el ejército ruso atacó la ciudad utilizando lanzacohetes múltiples del tipo "Uragan".

16:43 Fuerzas rusas informan de nuevos avances en DonbassLas fuerzas rusas afirman haber hecho nuevos avances en la región de Donetsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informa la captura del pueblo de Zhovten en la parte norte de Donbass cerca de la ciudad controlada por Ucrania de Siversk. Sin embargo, el Estado Mayor ucraniano informes de nueve intentos de asalto ruso desde ayer en este sector, incluyendo Zhovten, todos los cuales fueron repelidos. Ambos informes aún deben ser verificados de manera independiente. El ejército ruso también afirma haber logrado avances territoriales en su dirección de ataque principal en la ciudad ucraniana de Pokrovsk.

16:20 Vicecanciller ruso: Doctrina nuclear será revisada debido a "tácticas de escalada de nuestros adversarios occidentales"Rusia planea revisar su ya anunciada doctrina nuclear. El vicecanciller Sergei Ryabkov informó a la agencia de noticias estatal TASS que el trabajo está en marcha y hay una clara intención de hacer cambios. La acción se reporta en relación con las tácticas de escalada de los adversarios occidentales de Rusia en conexión con el conflicto de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en una entrevista que el Occidente "está sobrepasando límites" y Rusia tomará las medidas necesarias para proteger sus intereses. EE. UU. y sus aliados mantienen que la situación en Ucrania es un caso de agresión rusa y que se está apoyando al gobierno de Kyiv en su defensa. Hasta ahora, la doctrina nuclear de Rusia proporciona para el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está amenazada.

15:21 Zelensky aboga por el respaldo occidental para ataques más profundos en RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a instar al apoyo occidental para utilizar armas para ataques más profundos en territorio ruso, después de los recientes ataques aéreos de Rusia. Para proteger y defender completamente las áreas urbanas ucranianas, se necesita más apoyo, explica Zelensky en Telegram. Esto incluye el consentimiento para "ataques de largo alcance en sitios de lanzamiento de misiles rusos, destrucción de las líneas de suministro militares rusas y lanzamientos conjuntos de misiles y drones". Zelensky destaca que Rusia utilizó 160 misiles, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones armados contra Ucrania solo la semana pasada.

15:03 Fuerza Aérea Ucraniana Derriba Ocho de Once Drones IraníesLa Fuerza Aérea Ucraniana afirma haber derribado 24 drones rusos. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque utilizando un misil balístico del tipo Iskander-M desde la región de Kursk y 11 drones iraníes Shahed-131/136 desde la península de Crimea, en el cabo Chaudá, hacia objetivos en Ucrania. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, ocho de estos fueron derribados. Los principales objetivos eran las regiones ucranianas de Mykolaiv y Sumy.

14:45 Kharkiv Sufre 28 Víctimas en Ataque Aéreo RusoLa ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, ha sufrido otro ataque aéreo de las fuerzas rusas, según las autoridades locales. Una lluvia de misiles dejó 28 personas heridas, informó el alcalde Ihor Terechow. Entre los heridos se encuentra un niño de seis años, según el gobernador del Óblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania. En los últimos días, ha habido numerouscasualidades y fallecidos en la ciudad debido a los ataques aéreos rusos.

14:29 Países de la UE Importan Más Gas de Rusia que de EE. UU.Por primera vez en casi dos años, los países de la UE importaron más gas de Rusia que de EE. UU. en un trimestre. Los datos del consultorio bruselas Bruegel muestran que la UE importó aproximadamente 12,7 billones de metros cúbicos de Rusia y 12,3 billones de metros cúbicos de EE. UU. entre abril y junio. Aunque las suministros de Rusia disminuyeron ligeramente en comparación con el primer trimestre de 2024, los de EE. UU. disminuyeron de manera más significativa. Los medios informan sobre estas cifras. Noruega sigue siendo el mayor suministrador de gas a la UE, con 23,9 billones de metros cúbicos en el segundo trimestre. Antes de su invasión de Ucrania a principios de 2022, Rusia ocupaba este puesto, pero muchos países de la UE redujeron sus importaciones del país después. Según los datos de la Oficina Estadística Alemana, Alemania ya no importa gas de allí. Rusia ha ascendido al segundo lugar en la lista de suministradores, justo por delante de EE. UU. Los países destino no se especifican en los datos.

14:10 Apagado Incendio en Refinería de Petróleo de MoscúEl incendio en la refinería de petróleo de Moscú causado por un ataque con drones ucranianos (ver entrada 08:01) ha sido apagado, según un informe de los medios citado por la agencia de noticias estatal rusa TASS. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que varios fragmentos de drones impactaron la instalación y encendieron un fuego en una "zona técnica separada". El ejército ucraniano ha atacado presuntamente plantas de energía en territorio ruso con numerosos drones, según fuentes rusas.

13:36 Moscú Ve a EE. UU. como Cómplice en el ConflictoEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la televisión rusa que EE. UU. ya está muy involucrado en el conflicto a través de sus suministros de armas a Ucrania, y que las relaciones entre Moscú y Washington están en su peor momento en décadas. Oficialmente, Peskov mantuvo la posición de que Rusia no tiene preferencia en la carrera presidencial de EE. UU. entre Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. Aunque Ucrania recibe ayuda militar de varios países occidentales, no es suficiente para cambiar significativamente la situación militar. Todos los demandas de Rusia para poner fin a la guerra básicamente equivalen a la rendición de Ucrania.

13:19 Rusia: Avance en el Este de Ucrania – Dos Pueblos CapturadosLas fuerzas rusas han tomado el control de dos asentamientos en el este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Las agencias de noticias estatales informaron que Ptytsche y Vuhledar ahora están bajo control ruso, aunque estas afirmaciones no pueden ser confirmadas de manera independiente. Las tropas rusas han estado haciendo avances a lo largo del frente este, informando regularmente sobre avances territoriales.

12:48 Ucrania: Tropas Rusas Atacan Convoy de GranoLas autoridades ucranianas dicen que las tropas rusas atacaron un convoy de camiones de carga que transportaban grano cerca de Sumy (ver entrada 11:04). Los camiones estaban viajando entre Sumy y Kharkiv cuando fueron impactados por misiles, informó la oficina del fiscal local. Un conductor de camión de 23 años murió, un camióncaught fire, y otros 20 resultaron dañados. Inicialmente, la Fuerza Aérea Ucraniana había hablado en general sobre un ataque a la logística en el sector agrícola.

12:15 Suministro de Electricidad y Gas del Óblast de Tver Permanece Intacto Después del AtaqueEl gobernador del óblast de Tver de Rusia, Igor Rudenya, dice que el suministro de electricidad y gas sigue intacto a pesar de un ataque con drones ucranianos. Los objetivos en el óblast noroeste de Moscú fueron atacados por las fuerzas ucranianas.

11:50 Turismo de Guerra y Búsqueda de Aventura: El Turismo de Guerra en Ucrania CrecienteEn Ucrania, los misiles pueden golpear en cualquier momento del día o de la noche, en cualquier lugar. A pesar de la guerra en curso y sus riesgos, Dmytro Nikiforov ofrece visitas guiadas por campos de batalla anteriores en Ucrania. Antes de la guerra, trabajaba como abogado. Ahora, organiza "Tours de Guerra" en Kyiv y la región de Kyiv, incluyendo Bucha e Irpin. Nikiforov ve su trabajo más allá de un proyecto comercial, buscando llamar la atención mundial sobre la guerra. Los participantes están impulsados por un sentido de aventura, con la esperanza de witness the harsh realities of war and gain a better understanding of what's happening.

11:22 Zelenskyy: Rusia Lanzó Más de 780 Bombas Guiadas en Ucrania en una SemanaLos ucranianos tienen todo el derecho a utilizar todas las medidas esenciales para poner fin al terror ruso, según un mensaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. En la última semana, Rusia ha lanzado más de 160 misiles, aproximadamente 780 bombas guiadas y alrededor de 400 vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos en Ucrania.

11:04 Ucrania: Una Víctima y Cuatro Heridos en el Ataque a Sumy Un civil ha muerto y otros cuatro han resultado heridos como consecuencia del fuego de artillería ruso en la región de Sumy en el noreste de Ucrania, según fuentes ucranianas. A lo largo de la noche y esta mañana, los rusos llevaron a cabo 18 ataques en áreas fronterizas y asentamientos en la región de Sumy, con 47 explosiones registradas. La región de Sumy comparte frontera con el óblast de Kursk de Rusia, donde miles de soldados ucranianos entraron el 6 de agosto.

10:28 Líder Militar Ucraniano: La Situación en el Frente Este es Grave La situación en el frente este es desafiante, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. "La situación es difícil en la dirección del ataque principal del enemigo. Sin embargo, se están tomando todas las decisiones necesarias en todos los niveles sin demora", dijo el jefe del ejército Syrskyi en Telegram. Pasó varios días esta semana cerca de la ciudad de Pokrovsk en el frente este. La lucha allí es "extremadamente intensa". No reveló el lugar exacto del ataque ruso, pero tanto él como el presidente Volodymyr Zelensky han señalado que las fuerzas rusas han atacado la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Las Tropas Rusas Faltran de Personal y Equipo en Ucrania "Los informes sugieren que las fuerzas rusas no pueden participar en combates de pleno derecho en Ucrania debido a la falta de personal y equipo", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último informe. Esto se debe a la política de guerra ineficaz del Kremlin. ISW menciona, entre otras cosas, un informe de un soldado ruso mobilizado y bloguero militar. En agosto, escribió en Telegram que el gobierno ruso había fallado en establecer un sistema de movilización consistente para reemplazar las pérdidas en la fuerza laboral y aumentar las reservas.

09:21 Ucrania Anuncia Nuevas Figuras sobre las Pérdidas de Tropas Rusas El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevos datos sobre las pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido alrededor de 616.300 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1.340. El informe de Kiev también indica que se han destruido diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido un total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales también proporcionan cifras más bajas, que probablemente sean valores mínimos.

09:00 Rusia Afirma haber Derribado 158 Drones Ucranianos La defensa aérea rusa ha interceptado y destruido un total de 158 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa ruso en Moscú (consulte las entradas 07:03 y 03:45). La militares ucranianos lanzaron un ataque con drones a gran escala, principalmente contra plantas de energía y refinerías en Moscú y Tver, que se encuentra al norte.

08:32 DeepState: Los Rusos Avanzan Más en la Región de Donetsk Las fuerzas rusas parecen estar avanzando más en la región oriental ucraniana de Donetsk, según los analistas de DeepState, un canal asociado con el ejército ucraniano. Los rusos han Reporting seized Paraskowijiwka in the Donetsk region and made progress in three other settlements: Kostyantynivka, Grodivka, and Halytsynivka.

08:01 El Alcalde de Moscú: Incendio en la Refinería de Petróleo tras el Ataque con Drones Se ha producido un incendio en una refinería de petróleo en Moscú, según el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin. Lo atribuyó al ataque previo con drones ucranianos. No hay más información disponible en este momento.

07:28 Pueblos Fantasmas: La Región Fronteriza de Ucrania se Va Vacían Progressivamente La guerra ha alcanzado casi todas las esquinas de la región fronteriza entre Rusia y Ucrania en los últimos años. Si bien el ejército ucraniano ha tenido éxito en avanzar justo más allá de la frontera rusa, apenas quedan pueblos habitados en el lado ucraniano.

07:03 Rusia Afirma haber Repelido 'Masivos' Ataques con Drones Rusia alega haber frustrado 'masivos' ataques con drones en sus territorios occidentales y un ataque en su capital, Moscú. El gobernador de la región fronteriza de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunció en Telegram que sus defensores habían repelido un ataque masivo con drones en el territorio de la región. Más de 26 drones fueron "identificados y destruidos" por el ejército ruso.

06:23 Rusia: Otro Ataque con Drones a una Planta de Energía Una planta de energía en Kaschirskaja, un distrito en la región de Moscú, fue atacada supuestamente por drones ucranianos, según el jefe del distrito, Mikhail Shuvalov, en Telegram. No se informaron heridos y no se registró daño o incendio. Antes, se informaron ataques a la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú.

05:40 Explosiones Cerca de la Planta de Energía Rusa en Tver Se oyeron explosiones fuertes cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú, según informes de varios canales de Telegram rusos. La planta es uno de los principales generadores de energía en el centro de Rusia. Antes, el gobernador de la región informó la destrucción de cinco drones lanzados desde Ucrania, sin informes de heridos y servicios de emergencia en el lugar.

04:54 Ziemiak: Alemania debe prestar más atención a PoloniaEl político alemán Paul Ziemiak del partido CDU ha sugerido que el gobierno alemán debería centrarse más en fortalecer los lazos con Polonia. Él afirmó que no es la fuerte Alemania lo que asusta a los polacos hoy en día, sino la débil. Ziemiak expresó que Polonia se siente ignorada, especialmente en lo que respecta a la política de defensa. Alemania solo ha aumentado el apoyo a Ucrania después de ser presionada por países vecinos.

03:45 Rusia: Más drones derribadosSegún funcionarios rusos, su sistema de defensa aérea ha interceptado al menos cinco drones sobre la región de Moscú. Se informaron más de veinte drones derribados en la región de Bryansk en el suroeste de Rusia, más de diez en la región de Voronezh y unos pocos en las regiones de Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula. Las autoridades locales confirmaron esto a través de sus cuentas de Telegram. No hay informes de daños o heridos.

02:39 Rusia: Atacado de drone en Moscú evitadoEl alcalde de Moscú, Sergei Sobjanin, anunció que la defensa aérea rusa ha derribado con éxito un drone que se dirigía hacia Moscú. Los informes preliminares sugieren que no hubo daños ni heridos como resultado del ataque con drone.

01:39 Países Bajos enviará 28 vehículos blindados a KyivEl ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans, anunció que su país enviará 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania. Él reveló que los soldados ucranianos han sido entrenados por el Cuerpo de Marines de los Países Bajos para operar estos vehículos. El Viking Bandvagn S10 pesa alrededor de 11 toneladas y tiene orugas de goma que pueden navegar por diferentes terrenos, incluyendo agua. El ministro dijo que Ucrania necesita ayuda urgente en su batalla contra el agresor ruso, y el apoyo de los Países Bajos continúa manteniendo a Rusia a raya. Sin embargo, no especificó la fecha de entrega.

00:35 Hodges critica la política de Biden hacia UcraniaEl antiguo general estadounidense Ben Hodges criticó el enfoque del Oeste hacia Ucrania, que incluye prohibir a Ucrania atacar a Rusia. Hodges expresó que el Oeste carece de una meta clara. El reciente intento de Kyiv de levantar la prohibición de ataques al invadir la región rusa de Kursk no ha cambiado la postura de la Casa Blanca. Hodges dijo que esta política beneficia involuntariamente a los aeropuertos rusos más que a los civiles ucranianos.

23:25 Zelensky insta a los aliados a permitir ataques a RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está presionando a sus aliados para permitir ataques a Rusia. Él afirmó que limpiar el cielo ucraniano de misiles rusos es un paso crucial para推Russia hacia el fin de la guerra y la negociación de la paz. Zelensky demandó tanto el permiso como las armas para capacidades de largo alcance y municiones. No proporcionó detalles específicos, pero afirmó que sus representantes han compartido los detalles necesarios con los aliados de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, le dijo a CNN que los aeropuertos rusos que atacan ciudades ucranianas están al alcance de las armas de largo alcance.

22:15 Estonia y Letonia conmemoran la retirada de las tropas rusas después de 30 añosEstonia y Letonia celebraron el 30º aniversario de la partida de las tropas rusas de ambos países. Ocupados por el Ejército Rojo soviético durante más de cincuenta años, las últimas tropas rusas se retiraron el 31 de agosto de 1994. El presidente Alar Karis (Estonia) y el presidente Edgars Rinkēvičs (Letonia) enfatizaron la importancia histórica, política y legal de los eventos. Ellos reconocieron que sin la retirada, ni la independencia completa ni la membresía en la UE y la OTAN en 2004 habrían sido posibles. Hoy en día, los estados bálticos son firmes defensores de Ucrania en su conflicto contra Rusia. Las preocupaciones de convertirse en el próximo objetivo de Rusia han aumentado desde el inicio de la guerra.

21:03 El campeón mundial de kickboxing ucraniano Roman Holovatiuk muere en acciónEl campeón mundial de kickboxing ucraniano Roman Holovatiuk, de 28 años, falleció durante el combate en Ucrania. El Comité para la Juventud y el Deporte confirmó su muerte. Nació en Kamianets-Podilskyi, Holovatiuk se convirtió en un atleta de clase mundial a los 22 años, ganando una medalla en los Juegos Mundiales de 2017 en Polonia. Luego se convirtió en Maestro de Deportes en kickboxing WAKO, finalista de los Juegos Mundiales, campeón del mundo, ganador de múltiples Copas del Mundo y Europa y campeón ucraniano múltiple. Después de la invasión de Rusia en febrero de 2022, Holovatiuk se unió voluntariamente al ejército.

