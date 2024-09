Más de dos mil ataques contra centros de salud en Ucrania han ocurrido desde el inicio del conflicto.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido revela 235 agresiones a instalaciones médicas ucranianas desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. El ministerio afirma que 176 personas han muerto como resultado de los ataques de Moscú al sistema de salud. Notablemente, un hospital infantil en Kyiv fue objetivo de la artillería rusa el mes pasado.

11:48 Ucrania confirma cuatro fallecidos tras el ataque con cohetes rusos a la sede de la policíaEl recuento de víctimas del ataque ruso a la sede de la policía en Kryvyi Rih ha ascendido a cuatro. Un oficial de policía sigue atrapado bajo los escombros y los rescatistas continúan buscando sobrevivientes. El ataque con cohetes en Kryvyi Rih marca el segundo asalto a la policía ucraniana en dos días.

10:58 Experto militar especula sobre el avance ruso en KurskEl analista militar australiano Mick Ryan sospecha que el contraataque ruso en Kursk ha ganado terreno adicional. En agosto, las fuerzas ucranianas cruzaron la región rusa de Kursk y capturaron territorio. Después de una sorpresa inicial, los rusos están resistiendo y recuperando terreno, aunque a un ritmo más lento, según Ryan. Un posible avance ucraniano al oeste del contraataque ruso podría haber amenazado el flanco de los rusos y cortado a cientos de sus tropas, afirma Ryan, citando información del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

10:30 Fuerza aérea ucraniana reporta la frustrada de 69 ataques con drones y dos strikes de misilesLa fuerza aérea ucraniana reporta que el ejército ruso utilizó 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante la noche. Ucrania interceptó con éxito 69 drones y 2 misiles. El recuento de muertos por un ataque con drones rusos en un hospital en la óblast de Sumy ha ascendido a 7.

09:52 Reanudadas las conversaciones entre Trump y Zelenskyy tras un hiato de cinco añosDespués de un hiato de cinco años, las conversaciones entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy han reanudado. Trump había criticado recientemente la ayuda de EE. UU. a Ucrania.

09:39 ISW: Unos pocos ataques de largo alcance exitosos podrían cambiar el equilibrio de la guerraLos expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) observan que incluso unos pocos ataques de largo alcance exitosos por parte de Ucrania podrían cambiar significativamente el resultado de la guerra. "Las autoridades rusas parecen estar haciendo esfuerzos significativos para influir en el debate occidental sobre si Ucrania debería estar permitida para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance en instalaciones militares rusas", concluye el ISW, expresando graves preocupaciones de que tales ataques podrían ejercer una presión operativa amplia en la ofensiva rusa. Estados Unidos sigue siendo firme en su negativa a permitir que Ucrania lance ataques de largo alcance en territorio ruso.

09:18 Estado Mayor Ucraniano: Más de 1.400 bajas rusas en las últimas 24 horasSegún el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas rusas sufrieron otras 1.470 bajas (muertos o heridos) en las últimas 24 horas. Esto eleva el total acumulado a 650.640 desde el inicio de la invasión a gran escala hace dos años y medio. En las últimas 24 horas, los rusos también perdieron 42 vehículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:57 Hospital de Sumy bajo ataque ruso, seis muertosLas fuerzas rusas han lanzado un ataque contra un hospital en Sumy, dejando seis muertos, según informó la administración militar de la óblast de Sumy. El ataque se llevó a cabo utilizando drones Shahed, con ataques subsiguientes con drones en un área residencial y en el hospital. En el momento del ataque, los servicios de rescate estaban evacuando a pacientes y personal. La fuerza aérea también informó que los rusos habían lanzado bombas guiadas sobre la óblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt advierte sobre las amenazas al mar Báltico por el petróleo rusoTras las acusaciones de exportaciones de petróleo ruso a través del mar Báltico por parte de Greenpeace, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, ha expresado su preocupación por los peligros que los petroleros representan para la costa del Báltico. "El régimen ruso está descaradamente eludiendo el embargo de petróleo impuesto debido a la guerra de agresión rusa contra Ucrania", dijo el político verde. Este conflicto está putting en peligro los ya debilitados mares. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar barcos poco aptos para la navegación para eludir las sanciones de la UE debido a la guerra de agresión. "El riesgo de vertidos de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Y ese petróleo acabaría principalmente en nuestras costas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".

07:52 Las tropas ucranianas mantienen sus posiciones en Pokrovsk ante intensos bombardeosLas tropas ucranianas y rusas continúan enfrentándose en el este de Ucrania. La región alrededor de Pokrovsk, donde las unidades rusas han estado atacando durante meses, también fue el foco de los enfrentamientos del día anterior. En su informe vespertino, el Estado Mayor en Kyiv informó que se habían repelido 19 intentos rusos de penetrar en las líneas de defensa ucranianas durante el día. "Los defensores ucranianos están aguantando", dijo. Las tropas rusas intentan acercarse a la ciudad desde todos los lados y asegurar su avance contra los contraataques ucranianos. Los combates también continuaron en la región de Kurachove. Según los informes ucranianos, se repelieron alrededor de 17 ataques rusos durante el día. Los informes sobre los combates no pueden ser verificados de forma independiente.

07:41 Zelensky Ve a su Visita a EE.UU. con OptimismoA pesar de no haber obtenido la aprobación para el uso extensivo de armas occidentales durante su visita a EE.UU., el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ve su visita con optimismo. En un video transmitido en la plataforma X, mencionó que cada discusión transcurrió como se esperaba. La propuesta de paz ucraniana fue presentada en Estados Unidos. Ahora, su equipo debe centrarse en implementar cada paso y decisión. En Washington, Zelensky se reunió con el presidente de EE.UU. Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, y incluso se reunió con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, en Nueva York. Trump volvió a declarar que si ganaba las elecciones, el conflicto llegaría a su fin rápidamente.

06:56 Ucrania Discute el Retorno de Niños DetenidosRecientes informes indican que de miles de niños llevados por Rusia durante la guerra, nueve han sido rescatados. Estos niños,whose parents were lost due to the war, were handed over to their grandparents. Dmytro Lubinez, Human Rights Ombudsman of Ukraine, reveals that negotiations for the return of more children are underway in Qatar. They have a list of 751 children for whom all necessary documentation is complete. Since the war began, an estimated 20,000 children have been illegally taken to Russia, with barely a few hundred returning home so far.

06:27 Blinken Aborda el Apoyo de China a la Industria Armamentística RusaEl secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó sus preocupaciones sobre el apoyo de China a la industria armamentística rusa al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Blinken señaló que si China afirma desear la paz y el fin del conflicto, pero al mismo tiempo permite que sus empresas ayuden a Rusia a continuar la agresión, parece contradictorio. De manera similar, Wang manifestó la postura de China sobre la guerra en Ucrania, enfatizando la necesidad del diálogo para la paz.

05:31 Fuerzas Ucranianas Afirman Matar a Dos Soldados Rusos en Moto de AguaLas fuerzas ucranianas parecen haber utilizado un dron para generar una explosión en una moto de agua rusa, supuestamente matando a dos soldados, según informó el sitio de noticias proucraniano Defense Express. Dos soldados rusos estaban en una moto de agua navegando por el río Dnipro cuando un dron lleno de explosivos impactó la moto de agua, como se muestra en el video compartido por el activista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona Reporta más de 71,000 Soldados Rusos Muertos en UcraniaSegún el medio de noticias ruso independiente Mediazona, se estima que unos 71,000 soldados rusos han perdido la vida en Ucrania. La cifra de muertos ha aumentado a casi 2,000 soldados más desde mediados de septiembre. Mediazona señala que las cifras reales son probablemente más altas, ya que recopila información de fuentes como obituarios, publicaciones en redes sociales, informes de medios regionales y alertas de autoridades locales.

02:18 Nueve Niños Regresan de Rusia a UcraniaNueve niños que fueron llevados a Rusia durante la guerra regresaron a su país el viernes con la ayuda de Catar, actuando como mediador. El Ombudsman para los Derechos Humanos en Ucrania, Dmitro Lubinez, confirmó la información a través de un mensaje en Telegram. Los niños, de entre 13 y 17 años, y un hombre de 20 años, participaron en la operación. La acción se llevó a cabo mediante un acuerdo y con la ayuda de Catar. La información no pudo ser verificada de manera independiente initially, but the children originated from areas like Kherson, Zaporizhzhia, or Luhansk, according to Lubinez.

00:31 Lukashenko Amenaza con Guerra Mundial III si Belarus es Atacada

El líder de Belarus, Alexander Lukashenko, acusa a la OTAN de tener planes de ataque contra su país y amenaza con el posible uso de armas nucleares. "Un ataque a Belarus significa la Guerra Mundial III", proclamó Lukashenko, agregando que tanto Belarus como Rusia responderían con armas nucleares si fueran provocados. Lukashenko agradeció al presidente ruso Vladimir Putin por los recientes cambios en la política nuclear de Rusia y afirmó que la OTAN tiene un ataque planeado contra Belarus. "Los estadounidenses y los polacos ya se han posicionado a lo largo de la frontera, especialmente en el lado polaco. Sabemos que la dirección polaca está preparando esto", afirmó.

Un grupo de líderes militares retirados y especialistas en EE.UU. han sugerido al presidente Joe Biden que tome medidas enérgicas para terminar la guerra en apoyo de Ucrania y abordar una posible amenaza de China. Entre este grupo se encuentran los anteriores comandantes de las fuerzas de EE.UU. en Europa, Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN, el general del ejército alemán Gert-Johannes Hagemann. Proponen acciones contra Rusia, así como en relación con China. Piden la eliminación de restricciones en el uso de armas occidentales contra objetivos rusos en su territorio y el despliegue de 300 tanques Abrams y 1,000 vehículos blindados Stryker en Ucrania. Además, sugieren un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Belarus y Azerbaiyán. También sugieren ampliar la OTAN más allá de las fronteras transatlánticas, incluyendo a Japón, Australia, Corea del Sur, las Filipinas y cualquier otro país democrático interesado en unirse, como Argentina.

22:15 Inteligencia rusa investiga a periodistas globales en Kursk

La agencia de inteligencia rusa FSB está investigando a tres periodistas más por informar desde regiones bajo el control del ejército ucraniano en la zona fronteriza rusa de Kursk. Los acusados incluyen a Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la broadcaster australiana ABC News, y al periodista rumano Mircea Barbu. Las acusaciones incluyen el cruce ilegal de la frontera, con posibles condenas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, parece que ninguno de los tres se encuentra actualmente en Rusia. Medios como el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal de noticias de EE.UU. CNN y el broadcaster italiano Rai han informado desde las regiones bajo control ucraniano en Kursk.

21:35 La Casa Blanca descarta las críticas republicanas a la visita de Zelensky a EE. UU. La Casa Blanca ha rechazado las acusaciones de republicanos en el Congreso de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky violó las leyes electorales de EE. UU. al visitar una fábrica de municiones. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consideró estas acusaciones una "maniobra política" y instó a los republicanos a abandonar el tema. Ella reafirmó que la delegación ucraniana había solicitado la visita, que el Departamento de Defensa facilitó arreglando el transporte. "Esto es procedimiento estándar", dijo Jean-Pierre. Zelensky hizo una parada en Pensilvania durante su viaje de varios días a EE. UU., donde se fabricancriticales obuses de artillería. Varios demócratas, incluidos el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, estaban presentes. Después de la visita, los legisladores republicanos iniciaron una investigación y el portavoz de la Cámara envió una carta a Zelensky exigiendo que despidiera al embajador ucraniano en EE. UU.

21:09 Países advierten contra la amenaza nuclear rusa China, Brasil y otros países han advertido contra el uso o la amenaza de armas nucleares contra Ucrania. En una declaración conjunta, doce países expresaron su "preocupación seria" por el riesgo de "escalada" y pidieron a todas las partes que se abstengan de utilizar o amenazar con utilizar armas de destrucción masiva, específicamente armas nucleares, químicas y biológicas. También destacaron que la infraestructura civil, incluidos los reactores nucleares pacíficos y otras instalaciones energéticas críticas, no deben ser objetivo de operaciones militares. La advertencia sigue a recientes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. Él sugirió que Rusia podría desplegar armas nucleares si hubiera ataques significativos contra el territorio ruso y que cualquier asalto respaldado por una potencia nuclear sería considerado "agresión conjunta". Zelensky había acusado previamente a Rusia de planificar el ataque a las centrales nucleares ucranianas.

El conflicto ucraniano continúa cobrando un peaje en la población civil e infraestructura, como lo demuestra el ataque a un hospital infantil en Kyiv el mes pasado y el reciente aumento de la artillería rusa contra objetivos civiles, como la sede de la policía en Kryvyi Rih, que causó cuatro muertos.

En respuesta a estas atrocidades, las organizaciones internacionales y los gobiernos continúan llamando a poner fin al conflicto y proteger a la población civil, destacando la importancia de cumplir con el derecho internacional y respetar las normas humanitarias.

