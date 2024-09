Más de dos décadas después de los ataques del 11 de septiembre, los familiares de las víctimas persisten en su búsqueda de responsabilidad de Arabia Saudita a través de un caso civil.

Para las incontables familias que sienten que se les han ocultado detalles vitales en torno al incidente que cobró la vida de sus seres queridos, esta frase es más una realidad cotidiana que algo que se diga en voz alta.

Mientras estos sobrevivientes y familiares honran otro aniversario, esperan la decisión crucial de un juez federal en su prolongada disputa legal con el Reino de Arabia SauditaRegarding their allegation of KSA's involvement in fostering an extremist assistance network that aided the hijackers in the United States prior to the September 11, 2001, attacks on the World Trade Center and the Pentagon. El Reino niega las acusaciones.

Terry Strada, presidenta nacional de 9/11 Families United, un grupo compuesto por familiares de víctimas y sobrevivientes que abogan por la transparencia, considera "Never Forget" un recordatorio perpetuo para perseguir la verdad sobre la tragedia que llevó a la muerte de su esposo y casi 3,000 personas más, para garantizar un país más seguro para las futuras generaciones de sus nietos.

“No es simplemente una ocasión anual para recordar a quienes murieron o fueron asesinados ese día. Es un compromiso para asegurar que la verdad se revele”, dijo Strada a CNN. “Hay mucho más en ello que simplemente no olvidarlos. Es no olvidar lo que sucedió para que podamos evitar que vuelva a ocurrir”.

Durante una audiencia en julioRegarding Saudi Arabia's motion to dismiss the case, lawyers for the families presented evidence they claim exposes a support network involving high-ranking Saudi officials working in the United States – some even within the embassy in Washington, D.C. – that facilitated the hijackers' travels across the country.

El abogado de la demanda Gavin Simpson dijo durante la audiencia del 31 de julio que esta red clandestina y militante con una "misión anti-Estados Unidos" fue "creada, financiada, dirigida y apoyada por el Reino de Arabia Saudita y sus organizaciones y personal diplomático afiliados dentro de [el] Estados Unidos".

15 de los 19 secuestradores eran ciudadanos saudíes, pero Arabia Saudita ha negado continuamente cualquier participación gubernamental en los ataques. Estados Unidos ha afirmado consistentemente que su aliado estratégico en el Medio Oriente no tuvo ningún papel, y que Al Qaeda actuó de manera independiente al secuestrar cuatro aviones comerciales y estrellarlos contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono. Un cuarto avión, United Flight 93, se estrelló en Pensilvania.

Sin embargo, las acusaciones de complicidad saudita siguen aumentando. La demanda contra Arabia Saudita ha evolucionado desde 2002. En 2016, el Congreso anuló el veto del entonces presidente Barack Obama para promulgar una ley que permite a las personas demandar a los gobiernos extranjeros por ataques terroristas, lo que permitió que las demandas de las familias contra Arabia Saudita continuaran.

Miles de demandas que buscan compensación de Arabia Saudita por haber proporcionado presuntamente asistencia material y financiera a Al Qaeda se han consolidado en una litigación de distrito múltiple supervisada por un juez federal en Manhattan.

En 2018, el juez federal George Daniels otorgó una oportunidad limitada a los abogados de las familias para perseguir la discovery relacionada con una supuesta célula terrorista dirigida por dos figuras clave que operaban en Los Ángeles y San Diego. Los abogados de la demanda deben demostrar que estos dos nacionales saudíes apoyaron a los secuestradores como agentes de Arabia Saudita bajo la dirección de oficiales saudíes de mayor rango.

Si Daniels dictamina que el caso puede continuar, podría llevar a la publicación de pruebas previamente desconocidas.

Los argumentos en julio presentaron pruebas compiladas a lo largo de los años a través de revelaciones graduales del Departamento de Justicia, el Metropolitan Police Service en el Reino Unido y el Reino, incluyendo información recientemente revelada.

Los abogados de los demandantes señalaron a dos nacionales saudíes respaldados por el Reino como líderes de una célula terrorista basada en el sur de California que apoyó a dos de los secuestradores del 11 de septiembre, Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar, después de su llegada a Estados Unidos en 2000 antes de estrellar el vuelo 77 de American Airlines contra el Pentágono.

Un diplomático saudí, Fahad Al Thumairy, estacionado en el consulado saudí en Los Ángeles, se dice que sirvió como el individuo principal de enlace para Al Qaeda y los secuestradores en Los Ángeles, según los archivos judiciales de los demandantes.

Enfoque en un estudiante que ayudó a dos secuestradores

Thumairy trabajó estrechamente con otra figura importante en la demanda, Omar al-Bayoumi, en la organización del sistema de apoyo para Hazmi y Mihdhar durante su tiempo en California antes de su eventual traslado para continuar la trama terrorista, según los archivos judiciales.

Bayoumi – quien fue patrocinado por el Reino como estudiante viviendo en Estados Unidos y tenía un trabajo con un contratista saudí – ayudó a los dos secuestradores después de su llegada al país, según el informe de la Comisión del 11 de septiembre de 2004. Ayudó a encontrarles un departamento en San Diego, abrir una cuenta bancaria y firmar el contrato de alquiler como fiador, según el informe en ese momento.

La información posteriormente publicada por el FBI respaldó la afirmación de los demandantes de que Bayoumi y Thumairy organizaron la red de apoyo en el sur de California para Hazmi y Mihdhar bajo la dirección de oficiales saudíes de mayor rango que trabajaban con extremistas conocidos, incluyendo al propagandista de Al Qaeda nacido en Estados Unidos Anwar al-Awlaki, quien finalmente fue asesinado en un ataque con drone de Estados Unidos en 2011, destacó Simpson en la audiencia.

Sin embargo, el informe de 2004 dijo en ese momento que no había evidencia para sugerir que Bayoumi había ayudado conscientemente a los secuestradores. Los hallazgos del FBI regarding su supuesta conexión con los servicios de inteligencia saudíes no se hicieron públicos hasta más de una década después.

Arabia Saudita mantiene que Bayoumi fue un estudiante que estaba muy involucrado con una mezquita de San Diego y whose congregants unknowingly assisted the hijackers out of mere kindness and hospitality towards the newcomers who did not speak English.

Durante el juicio de julio, mientras defendía el caso para desestimar la demanda, el representante legal de Arabia Saudita, Michael Kellogg, se centró principalmente en el papel de Bayoumi, afirmando que cualquier apoyo que hubiera proporcionado a los secuestradores fue "limitado y completamente inocente". Kellogg se basó en la declaración de Bayoumi de 2021, sus interacciones con las autoridades y el informe de la Comisión del 11 de septiembre para sustentar sus argumentos.

Los abogados de Arabia Saudita acusaron a los demandantes de estar equivocados al centrar su atención en Bayoumi, etiquetando sus teorías como "progresivamente descabelladas".

Según las pruebas presentadas por los demandantes, Bayoumi se reunió con un diplomático saudí en el consulado antes de conocer a los secuestradores por primera vez en un restaurante de Los Ángeles dos semanas después de su llegada a California. Bayoumi ayudó a los secuestradores a mudarse de L.A. a San Diego poco después de su primer encuentro.

El equipo legal de Arabia Saudita afirmó que Bayoumi se encontró con los secuestradores en un encuentro casual en un restaurante halal cerca de una famosa mezquita en 2000 y sólo tuvo "interacciones limitadas" con ellos después. También señalaron que no había pruebas de que Thumairy hubiera ayudado a los hombres, aunque los abogados de las familias del 11 de septiembre presentaron hallazgos del FBI que indicaban que Thumairy había delegado a un miembro de la mezquita para recoger a los secuestradores en el aeropuerto y llevarlos con Thumairy cuando llegaron por primera vez a Los Ángeles en enero de 2000.

Durante la deposición a distancia de 2021, Bayoumi admitió haber ayudado a Hazmi y Mihdhar a establecerse en San Diego, pero afirmó su ausencia de los ataques.

Se dice que Bayoumi reside en Arabia Saudita y no pudo ser contactado para comentarios por CNN. La embajada saudí en EE. UU. no ha proporcionado una declaración en respuesta a la consulta de CNN.

Vídeo crucial en el corazón de la demanda

Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron materiales públicos proporcionados a los demandantes por el Metropolitan Police Service, que había registrado el hogar de Bayoumi en el Reino Unido después de los ataques del 11 de septiembre.

Esto incluyó imágenes de una fiesta que Bayoumi organizó dos semanas después de que los secuestradores llegaran a San Diego - una fiesta que los abogados de los demandantes argumentaron que estaba destinada a dar la bienvenida a los secuestradores, bendecir su misión y presentarlos a su red de apoyo. Simpson se refirió a Bayoumi como el "anfitrión principal" de la fiesta en las nuevas imágenes del evento, que también mostraron a los secuestradores ayudando a Bayoumi a organizar la fiesta.

Previamente, el Informe de la Comisión del 11 de septiembre había mencionado la fiesta, pero Simpson afirmó que el informe no había analizado adecuadamente las conversaciones en árabe. Los demandantes han identificado ahora a todos los 29 hombres presentes en las imágenes de la fiesta, reveló Simpson durante la audiencia - el Informe de la Comisión del 11 de septiembre sólo había nombrado a cinco individuos que asistieron al encuentro.

En su investigación, los abogados de los demandantes encontraron que oficiales saudíes y otras personas radicales aparecían en las imágenes del encuentro.

Otras imágenes publicadas en junio a través de la demanda, originalmente emitidas por CBS News y compartidas con CNN por los demandantes, mostraron a Bayoumi filmando alrededor de Washington D.C. durante varios días en 1999. Los demandantes afirman que estas imágenes muestran una misión de vigilancia encubierta que apuntaba a las entradas y salidas del Capitolio de los Estados Unidos.

Las autoridades han sospechado durante mucho tiempo que el Capitolio podría haber sido un objetivo para el Vuelo 93 de United, que se estrelló en Pensilvania el 11 de septiembre.

Los abogados de Arabia Saudita argumentaron en el tribunal que Bayoumi era sólo un turista que visitaba el Capitolio durante sus vacaciones cuando filmó su recorrido.

Durante la audiencia, el juez Daniels cuestionó a un abogado de la defensa sobre las imágenes de Bayoumi, que incluían a Bayoumi diciendo: "Estos son los demonios de la Casa Blanca". Un abogado saudí llamó a la declaración "lamentable", sugiriendo que había sido sacada de contexto. Sin embargo, el juez Daniels señaló que una declaración así no era un discurso típico de un turista que visita un "edificio hermoso".

Las imágenes de la fiesta y la presunta vigilancia del Capitolio de Bayoumi fueron recuperadas de una gran cantidad de videos y documentos incautados en una residencia del Reino Unido que Bayoumi poseía justo después de los ataques del 11 de septiembre, según los escritos judiciales de los demandantes. Los demandantes obtuvieron las pruebas del Metropolitan Police Service del Reino Unido en respuesta a una orden de descubrimiento en este caso en 2022 y 2023.

Los abogados de los demandantes han destacado las supuestas llamadas telefónicas frecuentes entre Bayoumi y los oficiales saudíes, especialmente en el momento en que ayudó a Hazmi y Mihdhar, utilizando una agenda de contactos incautada en la residencia de Bayoumi por el Metropolitan Police Service. Este cuaderno manuscrito, que ha sido hecho público en la litigación, contiene información sobre más de 100 oficiales del gobierno saudí, declaró Simpson en el tribunal. Si Bayoumi era realmente sólo un estudiante y un contable de una empresa para los saudíes, no habría interactuado con los altos cargos saudíes mencionados en el cuaderno, afirman los demandantes.

El equipo legal de Arabia Saudita atribuyó algunos de los contactos al trabajo voluntario de Bayoumi en una mezquita de San Diego y cuestionó la admisibilidad del cuaderno de contactos como prueba, argumentando que los demandantes no pueden demostrar que el cuaderno fue creado por Bayoumi dentro del alcance de sus deberes para Arabia Saudita.

La oficina del fiscal militar envió un correo electrónico notificando a los familiares antes de anunciar los acuerdos de culpabilidad que evitarían un juicio complicado en público.

Numerosos familiares de las víctimas descubrieron estos acuerdos después de una larga sesión en una sala de audiencia federal de Nueva York, donde se incautan los dispositivos al entrar. Esta sala de audiencia fue el escenario de una demanda que involucraba al Reino de Arabia Saudita.

Al salir del tribunal en el centro de Manhattan, Strada se sintió repentinamente desanimado.

Dos días después, el secretario de Defensa Lloyd Austin retiró abruptamente los acuerdos de culpabilidad a través de un memorando inesperado emitido por el Pentágono un sábado por la noche. Austin afirmó que "la responsabilidad de tomar una decisión así debe recaer en mí".

En la nota, Austin revocó el poder de Susan Escallier para concertar cualquier acuerdo de culpabilidad, la figura con la autoridad para convocar comisiones militares en Guantánamo, reteniendo así "tal autoridad para sí mismo".

Los expertos legales ahora argumentan que el revés de Austin fue ilegal, y los abogados de KSM y los otros dos acusados están impugnando esta acción en los tribunales.

Mientras tanto, el cambio repentino de los acuerdos de culpabilidad deja a Strada y a otros familiares de las víctimas esperando justamente más de dos décadas, con la esperanza de que la demanda contra el Reino de Arabia Saudita finalmente dé resultados.

Strada espera que hacer responsable al gobierno saudí a través de esta demanda sirva como un recordatorio contundente para el mundo. Ella explicó a CNN que, "Espero que envíe un mensaje muy poderoso al mundo de que si atacas a estadounidenses en suelo estadounidense, te haremos responsable en un tribunal estadounidense".

