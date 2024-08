- Más de 800 incendios en todo Canadá

En Canadá, alrededor de 800 incendios forestales están causando caos actualmente. Según el organismo gestor, el Centro Interagencial de Incendios Forestales de Canadá (CIFFC), 223 de ellos están sin control. El famoso Parque Nacional Jasper, en la región occidental del país, también está sitiado por estas llamas, luchando contra ellas durante semanas.

Debido a la situación de los incendios forestales, este famoso parque nacional en las Rocallosas canadienses está temporalmente cerrado a los turistas, como se anunció en el sitio del parque. Todas las reservas de camping hasta el 3 de septiembre han sido canceladas. Los incendios han arrasado más de 33,000 hectáreas de tierra.

"Parece vivir en el apocalipsis o en una zona de guerra"

Después de un aviso de evacuación, los residentes pudieron volver a la ciudad de Jasper el pasado viernes, según la Prensa Canadiense. Aproximadamente un tercio de la infraestructura de la ciudad ha sido devastada por los incendios.

Fotografías mostraron vecindarios enteros convertidos en cenizas. Entre los montones de escombros, se podían ver automóviles calcinados y árboles carbonizados. "Parece vivir en el apocalipsis o en una zona de guerra", contó un residente.

El año pasado, Canadá sufrió incendios forestales a una escala nunca antes vista. Los especialistas advierten que con el cambio climático, los incendios son cada vez más frecuentes y destructivos.

