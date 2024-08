Más de 500 comunidades ucranianas experimentan cortes de energía después de los ataques

En Ucrania, 524 comunidades experimentan cortes de energía debido a la agresión rusa. El Ministerio de Energía de Ucrania revela esta información a través de la agencia de noticias estatal Ukrinform. La situación en el sector energético es preocupante, pero aún no se han impuesto restricciones a los consumidores.

11:38 Ucrania: Más de 160 Enfrentamientos con Tropas Rusas en el Frente en las Últimas 24 HorasEl lado ucraniano registró 160 enfrentamientos en el frente ayer. Se libraron intensos combates en diez regiones, con mayor tensión en la dirección de Pokrovsk, según se indica en el informe de situación de esta mañana emitido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas rusas lanzaron cinco ataques con 15 misiles y 95 ataques con 127 bombas aéreas guiadas en posiciones ucranianas, así como en ciudades y pueblos.

10:57 Empleado de Reuters Desaparecido después del Ataque a un Hotel en la Ciudad Oriental Ucraniana de Kramatorsk - Continúa la Búsqueda entre los EscombrosLas fuerzas rusas atacaron un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk la noche anterior, según fuentes ucranianas. Un empleado de Reuters está desaparecido y otros dos resultaron heridos. En un comunicado de la agencia de noticias, se informó que un equipo de seis miembros de Reuters residía en el Hotel Sapphire cuando ocurrió el incidente. El edificio parece haber sido impactado por un cohete el día anterior. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido y otros dos han sido trasladados al hospital para recibir atención médica", dijo el comunicado. Están colaborando con las autoridades en Kramatorsk. El gobernador de la región de Donetsk escribió en Telegram que "los rusos atacaron Kramatorsk". Dos periodistas resultaron heridos y uno sigue desaparecido. "Las autoridades, la policía y los servicios de rescate están en el lugar. Se están realizando operaciones de demolición y rescate". El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. "Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Kramatorsk, probablemente con un misil Iskander-M", dijo un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Ucrania, agregando que han iniciado una "investigación inicial" del ataque. El misil impactó a las 22:35 hora local del día anterior.

10:44 Comandante de la Fuerza Aérea: Más del 80% de los Drones Shahed Rusos Interceptados y Destruidos AnocheLas fuerzas de defensa aérea de Ucrania parecen haber tenido una noche exitosa: interceptaron y destruyeron más del 80% de los drones Shahed rusos. La agencia de noticias estatal Ukrinform informa esto citando al comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleschuk. No solo las defensas ucranianas interceptaron más del 80% de los drones kamikaze, sino que también interceptaron la mayoría de los misiles que lanzaron.

10:20 Ucrania: Hotel en Kramatorsk Bombardeado - Varios Periodistas Occidentales Resultan FeridosVarios periodistas occidentales resultaron heridos en un bombardeo ruso en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk la noche anterior, según informes oficiales. Un hotel fue impactado y dos personas fueron rescatadas heridas, mientras que una persona sigue enterrada bajo los escombros, escribió el gobernador ucraniano de la región de Donetsk, Wadym Filaschkin, en Telegram. "Las tres víctimas son periodistas, ciudadanos de Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido". El ataque fue confirmado en blogs pro-rusos. Según ellos, Kramatorsk fue atacada con pesadas bombas de planeo del tipo FAB-1500. Sin embargo, se reporta allí que una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares fueron impactados.

09:54 Exportaciones de Electrónica de EE. UU. a Rusia: China Critica las Nuevas Regulaciones de Exportación de EE. UU.China ha criticado los controles reforzados por parte de EE. UU. contra decenas de exportadores de la República Popular. Esta medida perturba el orden comercial internacional y obstaculiza el intercambio normal de bienes, dijo el Ministerio de Comercio en Beijing. China tomará medidas necesarias para proteger los legítimos derechos de sus empresas. El Ministerio está reaccionando a una decisión del gobierno de EE. UU. del viernes pasado. Esta decisión colocó a 105 empresas - 42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países - en una lista con restricciones de exportación. Fueron objetivo por various razones, desde el traspaso de electrónica de EE. UU. al ejército ruso hasta la producción de miles de drones utilizados por Rusia en su invasión de Ucrania. Estas empresas deben obtener ahora licencias difíciles de obtener.

09:29 "250 Objetivos al Alcance" para Ucrania: ISW Pide el Uso Ilimitado de Misiles de Largo AlcanceEl think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) aboga por el uso ilimitado de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar de la reubicación de las fuerzas aéreas en la retaguardia más profunda, muchos objetivos militares siguen dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania ya emplea, aunque bajo restricciones de Washington que impiden su uso contra el territorio ruso. "ISW estima que al menos 250 objetos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos a Ucrania", dice un análisis reciente. Sin embargo, solo se permiten ataques con lanzadores múltiples HIMARS y misiles GLMRS. "Esto permite a Ucrania atacar como máximo 20 de los 250 objetos", dice ISW.

09:06 Kiev: 1.190 Soldados Rusos "Neutralizados" en un DíaEl Ministerio de Defensa de Ucrania informó que sus fuerzas habían "neutralizado" a 1.190 soldados rusos en las últimas 24 horas.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana: Mayoría de Misiles y Drones Rusos Derribados Durante Operaciones Nocturnas

Según informes, Ucrania afirmó que Rusia lanzó numerosos misiles y drones hacia sus territorios del norte y este durante la noche. La Fuerza Aérea Ucraniana declaró que la mayoría de los misiles no alcanzó sus objetivos previstos. Se utilizaron varios tipos de misiles, incluidos los misiles balísticos Iskander-M, los misiles crucero Iskander-K y seis misiles guiados. No se reveló el número específico de misiles destruidos. Además, ocho de nueve drones de asalto rusos fueron derribados con éxito.

08:08 Muertes Aumentan a Seis en Ataque con Cohetes Rusos Durante la Noche en el Distrito de Slobidsky de Kharkiv

El número de muertos aumentó a seis después de un ataque con cohetes rusos durante la noche en el distrito de Slobidsky en la región de Kharkiv, según el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, informó la agencia de noticias del estado ucraniano Ukrinform.

07:32 Zelensky Eloga los Nuevos Drones de Cohetes Palianytsia Fabricados en Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió los nuevos drones de cohetes Palianytsia producidos en Ucrania. Zelensky dijo que estos drones de cohetes y otras innovaciones militares son vitales para la nación, dada la demora en las decisiones de ciertos socios internacionales. "Hoy, nuestra nueva arma vio su primera operación exitosa en combate", dijo, según informó "Kyiv Independent". "Una nueva clase de drones de cohetes ucranianos, los Palianytsia".

06:55 Comandante del Azov Crítica el Intercambio de Prisioneros: Ningún Soldado del Azov Liberado

Ningún soldado del Azov estuvo involucrado en el último intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, según informes ucranianos citando al comandante de brigada Denys Prokopenko. "Kyiv Independent" informó que el comandante del Regimiento Azov criticó el último intercambio de prisioneros, expresando su descontento por no haber incluido a ninguno de los soldados del Azov que han estado en cautiverio ruso durante más de dos años.

06:14 Gobernador: Cinco Muertos y Doce Injurados en un Ataque Aéreo Ucraniano en la Región Fronteriza de Belgorod

Cinco civiles murieron y otros doce resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza de Belgorod durante la noche, según el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov. También resultaron heridos tres menores, dos de los cuales fueron hospitalizados. Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques en territorio ruso y ha penetrado en la región de Kursk, limítrofe con Belgorod, a principios de agosto. Belgorod se ha convertido en un objetivo frecuente de ataques aéreos y con drones de Ucrania, en represalia por los ataques desde el lado ruso.

05:47 Rusia: Víctimas Civiles como Resultado del Bombardeo Ucraniano

Cinco civiles murieron y otros doce resultaron heridos en un ataque de artillería en la ciudad de Rakitnoe en el suroeste de Rusia, según el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. No ha sido posible verificar de forma independiente los informes, y Ucrania ha mantenido silencio al respecto.

04:26 La Ciudad de Sumy Sufre Impactos de Cohetes y Víctimas

La ciudad de Sumy ha sido alcanzada por cohetes, con dos sitios de impacto reportados, según la administración militar regional. Siete personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Rusia atacó la infraestructura civil de Sumy el sábado por la noche, según se informó.

03:35 Kharkiv y Chuhuiv Sufren Ataques con Cohetes

El gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Syniehubov, emite una advertencia: el ejército ruso ha lanzado ataques con cohetes contra las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Hasta el momento, una persona ha resultado herida. Se informó de una explosión significativa en Kharkiv, según el Telegram del alcalde de Kharkiv, Ihor Terechow. Advierte a los ciudadanos sobre la explosión, whose origin remains unknown.

03:06 Defensa Aérea Ucraniana Advierte sobre Drones de Combate Entrantes

Se activa una alerta aérea en las regiones este y sur de Ucrania durante las primeras horas de la mañana. La fuerza aérea ucraniana advierte, entre otras cosas, de un grupo de drones de combate Shahed que se mueven hacia la región ucraniana del sur de Mykolaiv, sobre el mar Negro. Se prevé un aumento de los ataques rusos alrededor del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebró el sábado. Sin embargo, aún no se ha materializado una oleada más amplia de ataques.

01:32 Hungría Acusa a Bruselas de Detener el Suministro de Petróleo

Hungría sospecha que la Comisión Europea es la responsable de la interrupción del suministro de petróleo ruso. El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, afirma: "Queda claro que la declaración emitida por la Comisión Europea, en la que se indica que no está dispuesta a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia, sugiere que se dio la orden desde Bruselas a Kyiv para (...) crear dificultades en el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia". La Comisión Europea initially refrained from commenting. En junio, el gobierno ucraniano added the Russian oil producer Lukoil to the sanctions list and blocked the Druzhba pipeline, which also traverses Ukrainian territory. This act has largely isolated Hungary and Slovakia from their primary oil suppliers.

22:12 Cuatro mujeres heridas en el ataque de las tropas rusas a un pueblo en KupianskLas tropas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la óblast de Járkov, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Járkov. "Los ocupantes asaltaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, una casa particular fue incendiada", dijo Syniehubov. Las heridas fueron ingresadas a instalaciones médicas. Las investigaciones sobre las secuelas del ataque aún continúan.

21:03: El ministro de Defensa del Reino Unido elogia la resiliencia de Ucrania ante el poder de RusiaJohn Healey, ministro de Defensa del Reino Unido, escribe un tributo a Ucrania en la plataforma "European Pravda", celebrando el Día de la Independencia de Ucrania. "A los 33 años, Ucrania proclamó su independencia, vislumbrando un futuro más brillante y próspero como una democracia autónoma, libre del alcance de la Unión Soviética", escribió Healey. Hoy, los ucranianos están conmemorando su Día de la Independencia en medio de un campo de batalla difícil, luchando por su existencia contra la invasión brutal e ilegal de Putin. "Ucrania ha enfrentado constantemente las probabilidades contra la fuerza y los recursos abrumadores de Rusia. Hoy, rendimos homenaje al espíritu indomable del pueblo ucraniano", escribió Healey. Demuestran un valor notable tanto en el sector militar como en el civil. Los británicos expresan su solidaridad inquebrantable y compromiso de estar al lado de sus aliados ucranianos mientras sea necesario. En consecuencia, el Reino Unido inicia hoy una campaña, instando a las personas dentro y fuera de Gran Bretaña a expresar su apoyo a Ucrania. Healey instó a los usuarios de las redes sociales a "Hacer ruido por Ucrania" y compartir publicaciones relevantes, reconociendo no solo la ayuda militar y económica, sino también la amistad y la solidaridad que se extienden a Ucrania.

20:05: Zelensky promueve a Syroyid a generalEl presidente Volodímir Zelensky de Ucrania ha elevado a Oleksandr Syroyid, líder de las fuerzas armadas de Ucrania, al rango de general, según un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syroyid ostentaba el rango de coronel general en Ucrania. La promoción se debe al progreso significativo logrado por las tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk.

