- Más de 50.000 casos de cólera en julio - la vacuna falta

La enfermedad mortal del cólera sigue siendo muy prevalente a pesar de los esfuerzos para combatirla. En julio, se informaron casi 52,000 casos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 17 países, un 15% más que el mes anterior. Hubo 223 muertes reportadas, un aumento del 34%.

El cólera es una infección diarreica transmitida a través de alimentos y agua contaminados, a menudo a través de heces. Se puede prevenir con agua limpia y instalaciones de saneamiento. Sin tratamiento, especialmente los niños pueden morir en pocas horas.

El subnotificado es alto

La región del Este del Mediterráneo registró con mucho el mayor número de casos (alrededor de 43,500). Esta región incluye 21 países desde Pakistán hasta Afganistán e Irán hasta Marruecos, así como la Franja de Gaza y los territorios palestinos ocupados.

A nivel mundial, se han informado más de 307,000 casos este año hasta finales de julio, con más de 700,000 en total en 2023. Los informes a menudo se retrasan y el subnotificado es alto debido a que no todos los casos se registran, según la OMS.

Una escasez crítica de vacunas está obstaculizando la lucha contra la infección diarreica, dice la OMS. Desde el comienzo de 2023, los países han solicitado 105 millones de dosis, pero solo se han producido 55 millones.

Los conflictos, los desastres naturales y el cambio climático son las razones detrás del alto número de casos. Desplazan a muchas personas que a menudo encuentran condiciones antihigiénicas mientras huyen.

Solo una empresa productora de vacunas

La vacuna es producida por una sola empresa, EuBiologicals en Corea del Sur. Tiene una capacidad de producción limitada. Además, la producción solo se basa en pedidos y pagos - lo que significa que si no hay suficiente dinero para la compra, la producción no ocurre, como explicó la especialista en vacunas Edina Amponsah-Dacosta en marzo en el portal "The Conversation".

A pesar de los esfuerzos continuos para combatir el cólera y otras enfermedades, la región del Este del Mediterráneo ha registrado un aumento significativo en los casos informados, con más de 43,500 casos registrados en julio solo. El total mundial para este año supera los 307,000, con muchos casos sin informar debido a varios factores.

