Más de 385.000 reclamaciones de contaminación de Camp Lejeune han sido presentadas.

Embedido en esa legislación estaba el Acta de Justicia de Camp Lejeune, que debería haber compensado a las víctimas de lo que algunos consideran uno de los peores casos de contaminación del agua potable en la historia de EE. UU. Los críticos dicen que esta iniciativa ha sido mucho menos exitosa.

Se estima que hasta un millón de personas han sido estimadas haber vivido o trabajado en la Base del Cuerpo de Marines Camp Lejeune entre agosto de 1953 y diciembre de 1987, cuando el agua potable estaba altamente contaminada con disolventes industriales cancerígenos como eltricloroetileno, o TCE, y el tetracloroetileno, o PCE.

La Acta de Justicia de Camp Lejeune dio a las personas expuestas a la contaminación en la base de Carolina del Norte un plazo de dos años para presentar una demanda contra el gobierno federal. Ese plazo vencerá el sábado.

La idea era establecer un sistema para revisar rápidamente los casos y compensar a las personas que pudieran demostrar su conexión con la base y un daño específico a su salud, pero los defensores de las víctimas de Camp Lejeune dicen que no ha funcionado de esa manera.

Hasta el 2 de agosto, más de 385.000 demandas han sido presentadas, pero el gobierno ha hecho ofertas de acuerdo en solo 114 -o alrededor del 0,03%- de todos los casos, según el Lt. Cmdr. Joe Keiley, portavoz de la oficina del US Navy que está manejando las demandas. El Cuerpo de Marines forma parte del Departamento de la Armada de EE. UU.

Solo 72 personas han aceptado esas ofertas, y tres las han rechazado. Los abogados que manejan los casos dicen que estas ofertas suelen ser bajas en comparación con lo que la gente ha gastado en luchar contra el cáncer y otras enfermedades relacionadas con la contaminación. Algunas personas creen que podrían hacerlo mejor en los tribunales.

El resto de las personas a las que se les ha ofrecido un acuerdo no han respondido, según la Armada.

"El gobierno federal ... prometió a estos hombres y mujeres alguna forma de responsabilidad a través de la Acta de Justicia de Camp Lejeune, y simplemente no cumplieron esa promesa", dijo Andrew Van Arsdale, uno de los abogados que maneja los casos de las víctimas.

La Armada dijo que algunos de los casos presentados son duplicados y que el número total de casos presentados probablemente disminuirá una vez que se eliminen esos duplicados.

"El Departamento de la Armada sigue comprometido a resolver lo antes posible todos los casos válidos de nuestros miembros del servicio, empleados civiles, familiares y todas las demás demandas presentadas de acuerdo con la CLJA", dijo Keiley en un comunicado.

Si el gobierno no actúa sobre las demandas en seis meses, las víctimas pueden elegir presentar una demanda, un proceso que podría tardar años en resolverse.

Muchos no tienen ese tiempo: Van Arsdale dijo que más de 2.000 personas a las que ha ayudado a presentar demandas han fallecido mientras esperan una respuesta. En teoría, sus familias podrían continuar con el esfuerzo, pero se convierte en un caso diferente y más difícil de demostrar, dijo.

Uno de esos clientes fue Terry McClure, whose widow, Denise McClure, has vowed to pursue her husband’s claim.

Terry McClure was a baker in the Marine Corps stationed at Camp Lejeune in the late 1970s.

“So he washed his hands in the water a lot, cooked with the water, showered with the water, swam in the water,” his widow said.

“He said that he knew that the water smelled bad. It was horrible, and that was basically all they drank was water,” said Denise, 62, who now lives in Louisville, Kentucky.

Terry died in2023at age 65 from complications of Parkinson’s disease.

That same year, a study of the medical records of more than 340,000 service members found that Marines stationed at Camp Lejeune had a 70% higher riskof developing Parkinson’s disease than those at Camp Pendleton, in California, which did not have contaminated drinking water.

The link between Parkinson’s and the chemical contamination at Camp Lejeune is so solid that the government recognizes it as one of nine injuries that could fast-track victims’ claims for financial compensation.

Attorneys filed a claim for Terry McClurein 2022, but the Navy hasn’t responded, according to Denise and her attorneys.

Denise said that in the last years of Terry’s life, she had almost no help taking care of him. She had to buy a special trailer for their car to get him to medical appointments and put a hospital bed in one of their bedrooms.

Money from the Navy, she says, might have allowed her to hire more help and keep him comfortable at home for longer.

Now, she says, the money would help make her family more secure.

“What Terry always wanted to do was take care of me, so it would make him happy knowing that I was taken care of and that I could help take care of my grandbaby.”

Denise hasn’t filed a lawsuit becausedoing that could take her out of line for consideration of a settlement, if any.

She, like many other families, feels caught in legal limbo.

“These folks are not looking to win some sort of lawsuit lottery here. They just want a little bit of resources to seek the medical care that they need and live out their final days to the best of their ability”, said Andrew Van Arsdale, one of the attorneys who is handling victims’ claims.

Last year, an email from Navy attorney Jennifer Tennile Karnes to plaintiffs’ attorneys blamed the delays on lack of manpower and funding to handle the claims. Karnes said the Navy hoped to double the number of staff in the tort claims unit by the end of last summer and had been setting up an online claims portal. The email was first reported by Bloomberg Law.

La Armada ahora dice que ha "aumentado drásticamente" la escala de sus operaciones de procesamiento al crear la Unidad de Reclamaciones de Camp Lejeune, que incluye a 100 empleados civiles y 53 contratistas. También ha finalizado el portal de gestión en línea que permite a las personas seguir el estado de sus reclamaciones y comunicarse directamente con el personal que procesa su expediente.

Regístrate aquí para recibir The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta todos los martes de parte del equipo de CNN Health.

Regístrate aquí para recibir The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta todos los martes de parte del equipo de CNN Health.

Este año, dos miembros del Congreso de Carolina del Norte – el congresista republicano Dr. Greg Murphy y la congresista demócrata Deborah Ross – propusieron enmiendas a la Ley de Justicia de Camp Lejeune que esperan que rompan el atasco legal.

La ley aclararía que las personas expuestas al agua potable contaminada en Camp Lejeune no necesitan probar que fueron expuestas a ciertos niveles de químicos mientras vivían o trabajaban allí, según un portavoz de Murphy. También permitiría que estos casos sean transferidos fuera del Distrito Este de Carolina del Norte, que actualmente se encarga de todos ellos.

Murphy espera que la ley sea marcada en el Comité Judicial al final de esta sesión del Congreso, un movimiento que allanaría el camino para su consideración por parte de la Cámara completa el próximo año.

Van Arsdale dice que más de 1.800 demandas han sido presentadas y se han programado provisionalmente las primeras fechas de juicio para la mitad de 2025.

Denise McClure sabe que para muchos, eso será demasiado tarde.

“Necesitan hacer algo por estas personas mientras estén vivas, no después de que hayan fallecido”, dijo.

La Ley de Justicia de Camp Lejeune busca proporcionar compensación a las personas que fueron expuestas al agua potable contaminada y sufrieron perjuicios para su salud. Desafortunadamente, hasta ahora, solo una pequeña fracción de las reclamaciones presentadas ha recibido ofertas de settlement.

La contaminación del agua potable de Camp Lejeune entre 1953 y 1887 se ha relacionado con un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedad de Parkinson, según un estudio que analizó los registros médicos de más de 340,000 miembros del servicio.

Lea también: