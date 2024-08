Más de 1325 infracciones de tráfico documentadas en un lapso de 72 minutos, lo que sugiere que un número considerable de conductores puede no conocer las reglas.

Extrañamente, la Patrulla de carreteras de Frankfurt se encontró con una situación inesperada: un tramo de la A3 estaba temporalmente cerrado por obras, indicado por unmands the prominent red X sign above the road. Sin embargo, este cierre pareció tener un impacto mínimo.