' Más allá de ser un simple conflicto': Perspectivas del equipo de fútbol femenino palestino mientras vuelven al campo

Desde el inicio del conflicto en Gaza, fue la primera vez que el equipo de fútbol femenino palestino se reunió, sirviendo como una fuente constante de trauma para los palestinos tanto dentro como fuera del enclave.

El equipo se dirigía a Dublín, Irlanda, marcando la primera vez que un equipo senior de fútbol femenino palestino compite en Europa.

En una conversación emotiva con CNN, una jugadora de 26 años, una ala del equipo, explicó la escena emocional en el aeropuerto, con lágrimas fluyendo libremente ya que era la única oportunidad de reunirse. "Todos estaban llorando en el aeropuerto porque esa es literalmente la única manera para que nosotras, las hermanas, nos reunamos. Nadie está jugando. La gente está muriendo", compartió, hablando desde su hogar en Cisjordania.

El inicio planeado de la liga femenina palestina de 2023 estaba programado para el 9 de octubre de 2023, solo dos días después del devastador ataque de Hamas a Israel, lo que desencadenó una campaña militar que resultó en la muerte de decenas de miles y el desplazamiento de más de un millón más.

Superando meses de preocupación y miedo por sus familiares y amigos atrapados en Gaza, el equipo finalmente encontró consuelo en su partido de 90 minutos contra el club local irlandés Bohemians FC en mayo.

El partido tenía una significación adicional, ya que se jugó en el 76º aniversario de la Nakba palestina, un período marcado por aproximadamente 700.000 palestinos que huyeron de sus hogares o fueron expulsados por grupos de milicias judías.

Multitudes de fanáticos palestinos con banderas ondeando se congregaron en el parque Dalymount de Dublín, con los fondos destinados a organizaciones de ayuda que apoyan a los refugiados palestinos. El presidente irlandés Michael Higgins estaba entre los espectadores.

Poco después del partido, Irlanda hizo headlines al reconocer la estadoidad palestina, uniéndose a España y Noruega en la controvertida decisión que enfrentó la condena de Israel.

Irlanda cuenta con un sólido apoyo a la causa palestina y anteriormente intervino en contra de Israel en el caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Aunque el resultado final vio al lado palestino triunfando 2-1, el partido en sí tenía más importancia.

"Llevar al equipo fue inolvidable", comentó la capitana de 25 años, Mira Natour, una doctora que regresa a su puesto en un hospital de Belén en Cisjordania. "Fue un momento lleno de inmenso orgullo y un fuerte sentido de logro. No solo para mí, sino para todo el equipo y nuestra nación. Fue un símbolo de nuestra resiliencia; representando a Palestina en el escenario internacional a pesar de todos los desafíos que enfrentamos".

Abuaita, una compañera que viaja entre Belén y Francia para apoyar a las mujeres y niños palestinos desplazados, compartió su "sorprendente" experiencia de returns a la competencia, sintiendo una oleada de emociones.

Habiendo jugado por última vez en la victoria de la Copa Palestina de su club, describió la sensación como "increíble", con un mayor sentido de orgullo al usar el kit del equipo. "Con todo lo que está pasando últimamente, es como tener doble piel de gallina".

'Hermanas' unidas

Provenientes de diversos orígenes, las jugadoras palestinas viajaron a Irlanda, procedentes de la Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas, y otras del diáspora palestina a miles de kilómetros de distancia de su tierra natal.

Cinco miembros del equipo de Cisjordania, incluidos Abuaita, tuvieron que cruzar a Jordania y volar respectivamente desde el aeropuerto de la reina Alia. Si bien la distancia puede ser corta, el viaje consistió en tres puntos de control, haciendo del viaje un largo viaje de diez horas.

Lamentablemente, no pudieron unirse al equipo jugadores procedentes de Gaza, atados por el bloqueo israelí.

"Desafortunadamente, no tenemos jugadoras de Gaza en nuestro equipo. Una de las principales razones es el bloqueo impuesto a los gazatíes desde 2007", dijo el manager del equipo Deema Yousef.

"Esto significa que los ciudadanos encuentran difícil salir del enclave sin un permiso otorgado por el gobierno israelí, que es notoriamente difícil de obtener" añadió Yousef, representante de la Asociación de Fútbol Palestina.

Other players joined from the Palestinian diaspora residing in Germany, Sweden, Canada, and Saudi Arabia.

The 18-year-old goalkeeper Charlotte Phillips was born in Canada to a Bahamian father and Palestinian mother.

Phillips' grandparents, George and Odette, had firsthand experience of the Nakba, losing family members in front of them.

Forced to leave Jerusalem in the mid-70s, they settled in Canada and opened a successful Palestinian restaurant in Toronto, shared Phillips, now a student at the same university in Toronto.

"I can't always fully relate to the struggles," Phillips admitted. "I understand what it means to be Palestinian in Canada, but I don't know what it means to be Palestinian living in occupied Palestine. So, playing in a game like that in front of my teta (grandmother) and sidi (grandfather) was a profound moment in our family history."

Regardless, each team gathering – such as the match in Ireland – is emotionally charged.

"It was so incredibly emotional," Phillips recollected.

"We play for those who lost their lives, for the footballers and athletes who were brutally taken away. In Gaza, all the stadiums were demolished, leaving no place for athletes to play. Being able to show that we're still standing and continuing the fight in Palestine is a tremendous honor," she expressed.

Ever since the game in Dublin, both the Palestinian men's and women's teams have participated in several international friendly matches. The men's team is still in the running for a spot at the 2026 FIFA World Cup in the United States, Mexico, and Canada, following their notable performance in the Asian group stages this summer.

"Football serves as a beacon of hope and unity for our people. It offers us a platform to share our tale – we are more than just a conflict," declared team captain Natour.

"Por encima de todo, anima a la generación más joven a visualizar un futuro más brillante, sin importar las circunstancias. Al mirar a mis compañeros, cada uno con sus antecedentes y habilidades únicos, me recuerdo que no somos solo atletas, sino también influencers y campeones de nuestra nación, tanto dentro como fuera del campo.

El viaje del equipo femenino de fútbol palestino a Dublín marcó un momento significativo en Oriente Medio, ya que fue la primera vez que un equipo femenino senior de Palestina compitió en Europa, llamando la atención del mundo. A pesar de los conflictos en curso y la condena de Israel, Irlanda reconoció la estado de Palestina después del partido, destacando aún más el impacto del equipo en un escenario global."

