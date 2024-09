- Martinner y Hempman encabezan la selección de la Copa Davis a una victoria triunfal en la primera ronda

El equipo de tenis masculino alemán Recently secured their first victory on their path to the final de la Copa Davis. Esta victoria se logró en la ciudad china de Zhuhai, donde superaron a Eslovaquia desde temprano, sellando la victoria después de ganar ambos partidos individuales.

Maximilian Marterer comenzó las acciones con una victoria de 6:4, 7:5 contra Lukas Klein. Luego, Yannick Hanfmann hizo un gran regreso después de estar abajo en un set, ganando eventualmente 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) contra Jozef Kovalik. Hanfmann logró salvar un punto de partido en el 4:5 del tercer set para asegurar el punto crucial.

Los finalistas del US Open, Tim Puetz y Kevin Krawietz, que habían viajado una gran distancia la noche anterior, no estaban bajo presión para ganar el partido dobles decisivo debido a las victorias anteriores.

Marterer comentó: "Podría haber una pequeña sorpresa"

"Esto es un gran alivio para nosotros", dijo Marterer después de su exitosa actuación en las condiciones húmedas de Zhuhai: "Estoy bastante contento con este buen comienzo de la semana, me deja con ganas de más".

El jueves, el equipo, que falta a los jugadores principales Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff y Dominik Koepfer, enfrentará a Chile, su supuestamente rival más difícil. "Todos hemos estado trabajando duro. Nos sentimos cómodos con las condiciones. Creo que podría haber una pequeña sorpresa el jueves", agregó Marterer.

La decisión de la ITF de hospedar al grupo alemán en China había provocado inconvenientes y críticas relacionados con los viajes. Junto con Eslovaquia y Chile, Estados Unidos es otro competidor del grupo. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a la final en Málaga, España, en noviembre.

