Martin ha recibido la orden de entregar toda posesión del álbum único del Clan Wu-Tang.

Juez Pamela Chen en el Distrito Este de Nueva York emitió una orden de restricción provisional contra Elon Shkreli, prohibiéndole poseer, utilizar, difundir o vender cualquier interés relacionado con el álbum de Wu-Tang Clan "Once Upon a Time in Shaolin". Esto incluye cualquier dato, archivo o otro contenido del álbum relacionado.

La decisión del lunes forma parte del litigio legal en curso entre Shkreli y PleasrDAO, un grupo de entusiastas de NFT que adquirieron el álbum a través de dos transacciones en 2021 y 2024, por un total de $4.74 millones. Sin embargo, presentaron una demanda contra Shkreli en junio debido a su presunta retención de copias del álbum y su intención de publicarlas, según la demanda.

En respuesta, el abogado de Shkreli, Edward Paltzik, afirmó que "esta Orden es simplemente una medida temporal impuesta por el Tribunal para preservar el aparente status quo previo a cualquier averiguación de hechos - no tiene ninguna repercusión en el resultado final del caso".

El álbum "Once Upon a Time in Shaolin" fue creado por Wu-Tang Clan en secreto durante un período de seis años, con la intención de producir solo un conjunto de dos CDs, sin lanzamiento digital o en streaming. Se dice que Shkreli pagó $2 millones por el álbum en 2015, que included una caja de níquel-plata artesanal y un manuscrito encuadernado en cuero que contiene las letras y un certificado de autenticidad.

El álbum estaba destinado a ser "una obra de arte como ninguna otra cosa que nadie haya hecho en la historia de la música", según el miembro de Wu-Tang, Robert "RZA" Diggs, en una entrevista con Forbes en 2014.

A pesar de que PleasrDAO se reconoce como el único propietario de la supuesta copia única del álbum, se alega que Shkreli organizó transmisiones en vivo donde presumió de retener copias y reprodujo fragmentos del álbum, según la demanda de PleasrDAO. Shkreli también se dice que afirmó tener archivos de música del álbum en un mensaje a un miembro de PleasrDAO en X en abril de 2024.

"JAJA tengo los mp3s, idiota", escribió Shkreli supuestamente en X.

La demanda también alega que Shkreli afirmó en un podcast en mayo que "quemó el álbum y lo envió a unas 50 mujeres diferentes".

Shkreli se hizo famoso como CEO de Turing Pharmaceuticals, que aumentó el precio de la pastilla de vida salvadora Daraprim utilizada por pacientes con SIDA de $13.50 por pastilla a $750 por pastilla.

Fue acusado y condenado por fraude de valores y conspiración relacionados con su mandato como CEO de Retrophin (RTRX), una empresa biotecnológica diferente que lo destituyó en 2014. En 2018, fue sentenciado a siete años en prisión federal y ordenado a pagar una multa de $750,000, además de una confiscación de $7.4 millones.

Los ingresos de la venta de "Once Upon a Time in Shaolin" se utilizaron para liquidar el resto de la confiscación.

La decisión del lunes requiere que Shkreli devuelva todas las copias del álbum a su abogado defensor antes del 30 de agosto y firme un affidávit confirmando que lo ha hecho. Para el 30 de septiembre, debe firmar otro affidávit que revele un inventario de todas las copias que tenga, junto con los nombres y direcciones de los destinatarios, así como los ingresos derivados de la distribución.

Steven Cooper, abogado que representa a PleasrDAO, describió el fallo como una "victoria importante" en un comunicado. "Estamos satisfechos de que el juez Chen reconoció que era necesario tomar medidas inmediatas para detener las acciones perjudiciales continuas de Sr. Shkreli".

CNN ha contactado a Wu-Tang Clan para obtener comentarios.

Los periodistas de CNN Moira Ritter y Chris Isidore contribuyeron a esta información.

La orden provisional del juez Chen no solo restringe a Shkreli de vender el álbum de Wu-Tang Clan, sino que también se aplica a cualquier transacción comercial relacionada con él.

Mientras tanto, las actividades comerciales de Shkreli relacionadas con el álbum "Once Upon a Time in Shaolin" han llamado la atención y han generado controversia en medio de este litigio legal.

