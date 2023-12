Marta Kauffman, cocreadora de "Friends", "avergonzada" ahora por su falta de diversidad

La cocreadora de la exitosa serie cómica dijo a Los Angeles Times que al principio había pensado que la gente apuntaba injustamente a la sitcom por su falta de diversidad, pero explicó que ha "aprendido mucho en los últimos 20 años."

"Admitir y aceptar la culpa no es fácil", dijo Kaufman. "Es doloroso mirarse al espejo. Me avergüenza no haberlo sabido hace 25 años".

"Friends", que se emitió entre 1994 y 2004, estaba protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Había sido criticada por la falta de personajes de color durante mucho tiempo.

En 2020, Schwimmer declaró a The Guardian que era "muy consciente de mi privilegio como hombre blanco heterosexual" y dijo que "Friends" ocurrió durante una época "pre-despertar", cuando la historia no era tan inclusiva.

"Quizá debería haber un 'Friends' para negros o para asiáticos", dijo Schwimmer, que interpretó a Ross durante 10 temporadas. "Pero yo era muy consciente de la falta de diversidad e hice campaña durante años para que Ross saliera con mujeres de color. Una de las primeras novias que tuve en la serie era una mujer asiático-americana, y más tarde salí con mujeres afroamericanas. Fue un esfuerzo muy consciente por mi parte".

Esto no sentó bien a algunos, que recordaron que la comedia de reparto "Living Single" se emitió de 1993 a 1998 (un año antes que "Friends") y, al igual que "Friends", se centraba en seis jóvenes adultos y sus vidas entrelazadas en Nueva York.

Kauffman, creadora de "Friends" junto con David Crane, declaró al LA Times que llegó a comprender mejor el racismo sistémico en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd y, en consecuencia, las quejas sobre el programa.

Esto la motivó a donar 4 millones de dólares a su alma mater, la Universidad Brandeis de Boston, para la creación de una cátedra en el departamento de estudios afroamericanos.

Desde que se anunció la donación, Kauffman no ha recibido más que muestras de cariño.

"Ha sido increíble. Me sorprendió hasta cierto punto, porque no esperaba que la noticia tuviera tanta repercusión", dijo. "He recibido un aluvión de correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes de apoyo. He recibido muchos 'Ya era hora'. No con mala intención. Simplemente la gente reconoce que ya era hora".

