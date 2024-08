- Mars Saibert regresará pronto.

Regreso Musical en "Bajo Nosotros": El actor Mars Saibert (46), quien se despidió de su papel como Mars Sommer de la Schillerallee en agosto de 2010, pronto será visto nuevamente en la serie de RTL. El canal anunció esto el lunes. Los fanáticos pueden esperar un reencuentro con el actor y músico en el episodio 7452 del 9 de septiembre.

Hace casi 15 años, su personaje se fue de gira con su banda en América. Este otoño, Mars visitará a sus viejos amigos Easy (interpretado por Lars Steinhoff, 38) y Paco (interpretado por Milos Vukovic, 43) en "Bajo Nosotros". Sin embargo, parece que hay otras razones para su regreso a la Schillerallee. "Bajo Nosotros" se emite de lunes a viernes a las 5:30 PM en RTL y está disponible para transmitir en cualquier momento a través de RTL+.

Regreso a "Bajo Nosotros" como "Un Viaje en el Tiempo"

Saibert describe su regreso en la serie de RTL como "un viaje en el tiempo". Él anunció personalmente su regreso a "Bajo Nosotros" en una reunión de fanáticos en Cologne-Ossendorf el lunes y realizó un concierto con su banda de rock IHR. En la cuenta de Instagram de la serie, promete a sus fanáticos: "Mars está de vuelta. De vuelta en la Schillerallee. Viejos conocidos, nuevas caras. Mis primeras escenas de rodaje están detrás de mí. Se siente condenadamente bien, se siente un poco como antes, y también es un poco como antes". exactly why his role is back remains a mystery.

Mars Saibert se unió al elenco principal de "Bajo Nosotros" después de una aparición especial en el verano de 2004. Fue visto como Martin "Mars" Sommer de agosto de 2005 a septiembre de 2010.

