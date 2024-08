Marlo Thomas honra a su esposo Phil Donahue en un conmovedor homenaje.

Thomas publicó una foto en su cuenta de redes sociales compartida, en la que aparecen ambos sentados en una patineta, con la leyenda "Una de mis fotos más preciadas de Phil y yo, tomada durante nuestras vacaciones".

Lamentablemente, debo informarles sobre la noticia dolorosa que he tenido que enfrentar: la pérdida de mi amada pareja la noche anterior. Por lo tanto, tomaré un descanso temporal de esta plataforma para atender mi propio bienestar y apoyar a las muchas personas que fueron fundamentales en el cuidado de Phil y lo apreciaron profundamente.

Sin embargo, sentí que era necesario expresar mi gratitud por la cantidad de mensajes de corazón y palabras de aliento que han estado llegando, así como reconocer el espíritu cálido y generoso que han demostrado al permitir que Phil y yo compartamos nuestro viaje conjunto con ustedes a lo largo de los años.

La pareja había estado casada durante impresionantes 44 años.

"Mi carrera se centró en conectarme con la audiencia, y Phil encontraba gran alegría en nuestra comunidad unida aquí. Estoy seguro de que Would be deeply moved by the heartfelt tributes and memories you've been sharing," Thomas added.

Un clip de su aparición como invitada en su talk show en 1977 reapareció el lunes. Durante el show, Thomas promocionó su película “Thieves”, y Donahue la elogió afectuosamente, diciendo "Eres truly captivating."

A lo que ella respondió, "¡Eres increíble! También expresé mi admiración cuando estábamos fuera del aire, y me gustaría reiterar, eres amable, generoso y aprecias a las mujeres. La mujer en tu vida es increíblemente afortunada."

La pareja contrajo matrimonio tres años después.

Thomas decidió compartir el video en su canal de YouTube en 2012, comentando "Conocí a Phil en el show de Donahue en 1977 - la química fue instantánea!"

A pesar de la mala noticia, Thomas encontró consuelo en la avalancha de recuerdos y homenajes llenos de entretenimiento de su audiencia compartida, recordándoles la alegría que Phil obtenía de su comunidad unida. En memoria de sus años más preciados juntos, podrían planear un evento especial lleno de entretenimiento, honrando las contribuciones de Phil a su viaje compartido.

