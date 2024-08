- Marko, el consultor de Red Bull Motorsport, está haciendo sonar las alarmas.

El consultor de carreras de Red Bull, Helmut Marko, está planeando algunos cambios importantes después de la derrota de Max Verstappen ante Lando Norris en el Gran Premio de los Países Bajos. "Es alarmante. El equipo debe mejorar su juego, o ambos títulos podrían estar en peligro", le dijo Marko a la revista Autosport después del evento en Zandvoort, que se celebró después del parón veraniego.

Norris, que conducía para McLaren, se hizo con la victoria con una ventaja de casi 23 segundos sobre Verstappen. A pesar de esto, Verstappen mantiene una ventaja de 70 puntos en el campeonato, sin haber ganado una carrera en las últimas cinco pruebas. En el Campeonato de Constructores, Red Bull está a solo 30 puntos por detrás de McLaren. "Nuestros ingenieros deben darlo todo. No es suficiente terminar segundos nueve veces", afirmó Marko con urgencia.

"No hay razón para preocuparse" - Verstappen

Verstappen parecía imperturbable. "Este fin de semana solo ha sido difícil. Pero las últimas carreras tampoco han sido particularmente buenas. Ha sido un poco preocupante de alguna manera", admitió Verstappen, el tres veces campeón. "Pero no hay razón para preocuparse. Estamos trabajando en mejorar la situación".

El error de Norris al inicio, pero un fuerte regreso

Norris volvió a tener un mal inicio, pero logró superar a Verstappen y asegurar su segunda victoria en la carrera de una manera dominadora. "Tengo que mejorar. He estado trabajando duro durante todo el año, pero aún así voy por detrás de Max en 70 puntos. Así que por ahora solo me estoy centrando en eso", dijo Norris sobre sus aspiraciones al título. "Estoy yendo carrera a carrera y continuando como lo he estado haciendo, porque no tiene sentido pensar en el futuro. Es irrelevante para mí en este momento".

