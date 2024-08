Mark Meadows busca trasladar su caso de subversión electoral de Arizona a un tribunal federal

Si la oferta es exitosa, podría dar a Meadows un importante impulso al invocar la inmunidad federal extendida a ciertos individuos que son procesados o demandados por conductas relacionadas con sus roles en el gobierno de EE. UU.

Un gran jurado en Arizona dictaminó en abril contra Meadows y otros 17 asociados del ex presidente Donald Trump por sus esfuerzos para revertir su pérdida en las elecciones de 2020, incluyendo a los falsos electores de ese estado y varias personas relacionadas con su campaña. Meadows se ha declarado no culpable de los cargos.

Los abogados de Meadows argumentaron en documentos judiciales presentados el miércoles que la acusación "se refiere directamente" a la conducta oficial de Meadows como último jefe de gabinete de Trump.

"Nada de lo que se acusa a Meadows en la acusación es criminal en sí mismo. Antes bien, consiste en alegaciones de que recibió (y occasionalmente respondió a) mensajes de personas que intentaban presentar ideas ante el presidente Trump o informar a Meadows sobre la estrategia y el estado de diversos esfuerzos legales de la campaña del presidente", escribieron.

"Esto es precisely the kind of state interference in a federal official’s duties that the Supremacy Clause of the U.S. Constitution prohibits, and that the removal statute shields from adjudication in a state court", argumentaron los abogados.

El juez federal de distrito John Tuchi programó una audiencia para el 5 de septiembre. Tuchi fue un nominee del ex presidente Barack Obama.

Meadows no es un desconocido en el juego legal. El año pasado, intentó una maniobra similar en Georgia después de ser acusado en el condado de Fulton por cargos similares de subversión electoral de 2020.

En un gran riesgo, testificó bajo juramento en la audiencia probatoria de ese caso sobre su papel en la Casa Blanca y cómo intentó guiar a Trump a través de la transición de 2020. Pero el juez federal en ese caso concluyó que la evidencia "sugiere abrumadoramente que Meadows no estaba actuando en el ámbito de sus deberes en la rama ejecutiva" durante la mayoría de las acciones alegadas en esa acusación de Georgia.

Un tribunal federal de apelaciones confirmó más tarde la decisión del juez, y Meadows ha pedido a la Corte Suprema de EE. UU. que revise el asunto.

La acusación de Arizona es independiente del caso de Georgia, aunque algunos de los supuestos comportamientos se superponen, relacionados con las actividades de Meadows después de la pérdida de Trump en 2020.

