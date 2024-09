Marjorie Taylor Greene identifica el discurso extremista de Laura Loomer como un tema significativo que no se alinea con el movimiento MAGA.

Greene, una republicana de Georgia con su propia historia de comentarios contenciosos y agresivos, reaccionó después de que la congresista instara a Loomer a eliminar una publicación en X donde Loomer dijo que si Harris, que es mitad india, gana, la Casa Blanca tendrá un aroma a curry y los discursos se moderarán a través de un centro de llamadas. Greene consideró la publicación extremadamente racista y declaró en X: "Esto no refleja al presidente Trump".

Cuando CNN's Raju le preguntó si Would encourage Trump to distance himself de Loomer, Greene respondió: "Esta es una elección vital. No creo que ella tenga la competencia o la mentalidad adecuada para asesorar una elección presidencial crucial".

Esta situación sirve como un signo de la división entre la extrema derecha a medida que se acerca la elección presidencial, revelando tensiones y divisiones entre los seguidores de Trump sobre cómo el Partido Republicano y su candidato presidencial deben abordar a los votantes.

Trump parece estar luchando con el panorama político cambiante y complejo, que fue alterado por la nominación de Harris como candidata presidencial demócrata. Como resultado, Trump ha lanzado una serie de declaraciones duras y despectivas, insultos raciales y teorías infundadas que algunos allegados y donantes han considerado contraproducentes en los últimos días.

Loomer ha acompañado a Trump en varios viajes, asiste con frecuencia a eventos en los que habla y, en muchas ocasiones, sus controvertidas publicaciones en las redes sociales parecen anticipar la próxima línea de ataque de Trump.

Loomer respondió a CNN sobre la publicación: "Es interesante cómo los medios intentan falsamente acusarme de ser racista de nuevo. Esta mujer que se ve en video cocinando comida india y hablando sobre su afición por el curry con celebridades indias".

En cuanto a Loomer, Greene mencionó: "Tengo preocupaciones sobre su retórica y su tono hostil. A menudo ataca a republicanos como yo y a otros fuertes seguidores de Trump con una actitud hostil. Esto no representa al movimiento MAGA en su conjunto".

Greene agregó: "Decidí que era hora de hablar. Creo que está mal. No somos un partido de política de identidad. Debemos centrarnos en la política, no en atacar a las personas basándonos en su raza".

Greene afirmó que ha compartido sus preocupaciones con Trump, pero se negó a revelar los detalles de su conversación personal.

Greene también ha enfrentado críticas por sus comentarios racistas y agresivos a lo largo de su carrera política.

Crockett, una representante demócrata, criticó a Greene, etiquetándola de "racista" después de una tensa reunión del Congreso que rápidamente degeneró en ataques personales. Greene comentó el aspecto de Crockett durante la reunión. "Creo que tus pestañas postizas están interfiriendo con lo que estás leyendo", dijo Greene.

Crockett explicó a los periodistas: "Es racismo descarado. Ella eligió ser abiertamente racista contra mí ayer".

Cuando CNN's Phillip le preguntó por qué consideraba los comentarios de Greene racistas, Crockett dijo que Greene estaba repitiendo comentarios racistas que escucha con frecuencia de los seguidores de MAGA en línea y sintió que fue señalada como una mujer negra debido a sus pestañas.

La oficina de Greene respondió en ese momento diciendo: "La única miembro que mencionó alguna referencia al color fue la congresista Crockett".

Los demócratas, junto con algunos republicanos, votaron en 2021 para retirar a Greene de sus asignaciones en los comités cuando controlaban la cámara de la Casa debido a su historial de comentarios incendiarios y violentos del pasado que provocaron una amplia reacción en contra de los demócratas y dividieron a los republicanos del Congreso.

Greene defendió su posición antes de la votación en el piso de la Cámara, tratando de distanciarse de la teoría conspirativa dañina y desacreditada de QAnon, que había respaldado anteriormente.

En medio de la división política, Greene expresó su preocupación por la retórica de Loomer, stating: "Su tono hostil y sus frecuentes ataques a los republicanos no reflejan al movimiento MAGA en su conjunto".

Durante una tensa reunión del Congreso, el comentario de Greene sobre las pestañas postizas de Crockett fue criticado como cargado de racismo, lo que llevó a acusaciones de racismo contra la representante demócrata.

Lea también: