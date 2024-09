Mario Barth bromeó sobre las personas con discapacidad.

El revuelo rodea al cómico Luke Mockridge, whose bromas sobre los Juegos Paralímpicos y sus atletas en un podcast han causado un gran revuelo. Como resultado, se están revisando episodios adicionales del podcast, incluidas las apariciones de Mario Barth, quien también bromeó sobre una persona discapacitada.

El controvertido desempeño de Mockridge en el programa "Die Deutschen" de Nizar & Shayan ha llamado recientemente la atención. Después de sus controvertidos comentarios, Mockridge enfrenta una avalancha de críticas. Muchos organizadores de eventos, excolaboradores y hasta los presentadores del podcast, Nizar Akremi y Shayan Garcia, se han desvinculado de él. Varios de los espectáculos de Mockridge han sido cancelados, incluidas las presentaciones en el "Haus der Springmaus" en Bonn, la fundación de su padre. Sat.1 también ha decidido no emitir el programa "Was ist in der Box?" con Mockridge como presentador, que estaba programado para emitirse esta semana. Además, la aplicación de aprendizaje de idiomas Babbel ha retirado su patrocinio de "Die Deutschen".

Debido a la investigación sobre los comentarios de Mockridge, también se están examinando episodios anteriores del podcast de Nizar & Shayan, incluidas las apariciones de populares invitados como Bushido y Sido. Mario Barth es uno de los invitados que ha sido objeto de escrutinio. Apareció en el episodio 419 de su programa en mayo.

"Lo encuentro antisocial"

Un video de la página de Instagram de "Die Deutschen" muestra a Barth burlándose de una persona discapacitada durante su aparición. Rodeado de presentadores riendo, Barth describió una situación del final de un espectáculo: "Hice un bis. Luego dije: 'Todo el mundo se levanta, tú quédate sentado. Lo encuentro antisocial.' Dije: 'Es hora de parar, has estado engañando a la gente durante años.' Dije: 'No te burles de alguien con discapacidad.' Y estaba sentado en una silla de ruedas riendo a carcajadas". Barth volvió a demostrar la risa del hombre, insinuando que tenía una discapacidad intelectual. La risa de Barth y sus presentadores resonó con la risa presunta del miembro del público.

Barth continuó: "Dije: 'Si vas a reír, ríe como es debido, o estás fuera de aquí". Volvió a imitar la risa, insinuando que el hombre había puesto su mano en su entrepierna. Barth luego se jactó de haber contado numerosos chistes sobre discapacidades, admitiendo que initially the audience was taken aback but then continued to laugh. The person in question continued to laugh – "because he knew: 'This encore is just for me". Barth concluded that no one else would understand this, implying that his actions and comments were acceptable. And he might be correct.

