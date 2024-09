Mariella Ahrens una vez más se encuentra en GCSZ

En la década de los '90, cuando Mariella Ahrens apareció en la pantalla de "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", apenas estaba en sus veinte años. Avanzando hasta el presente, a los 55, está haciendo un regreso a su antiguo territorio. Esta vez, interpretará a Elinor, causando algo de revuelo para Jo Gerner, interpretado por Wolfgang Bahro.

Ahrens está volviendo a la luz de RTL's serie de éxito "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) después de casi tres décadas. Como compartió, su personaje Elinor está a punto de causar un gran alboroto. Elinor tiene una bomba para Jo Gerner - sus gemelos desconocidos hasta ahora.

"Creo que Jo Gerner se sorprenderá", reveló Ahrens desde la perspectiva de Elinor durante una entrevista con RTL. "Nuestra despedida no fue exactly amistosa". La perspectiva de revivir el pasado y verlo de nuevo no será un paseo en el parque para Elinor, admitió. El regreso promete "una buena dosis de drama y caos", reveló Ahrens. Los gemelos de Gerner son la segunda sorpresa, después de que Elinor lo dejara plantado en el altar.

Ahrens describió a Elinor como confiada y segura de sí misma, aunque no siempre justa. Su frialdad es el resultado de sus luchas personales, a pesar de su corazón amable que no suele mostrar. Admitió que no se identifica con el personaje, lo que hace que interpretarla sea aún más intrigante. Su regreso como Elinor trae una avalancha de recuerdos de tiempos pasados. El set ahora se siente más relajado y menos caótico, lo que disfruta.

"He ganado más seguridad en mí misma"

La serie y Ahrens misma han cambiado significativamente desde 1995. "En ese momento, estaba llena de inseguridades y apenas me atrevía a expresar mis opiniones", dijo. "Ahora, soy más segura de mí misma, tanto a nivel personal como profesional". Ha superado tanto éxitos como obstáculos que la han moldeado. También ha afinado su estilo. "Mirando hacia atrás, no estoy contenta con las elecciones de moda que hice", dijo con una risita.

Durante su larga ausencia en GZSZ, Ahrens apareció en otros programas de televisión como "Der Bergdoktor", "Sabine!" y "Im Namen des Gesetzes". Hizo apariciones especiales en "Unter uns" y "In aller Freundschaft". Su papel en la serie de películas de televisión "Ein Fall von Liebe" fue notable, y en 2004 participó en "Soy una celebridad... ¡Sáqueme de aquí!". El año pasado, apareció en el programa de juegos de RTL "The Betrayer" junto a la cantante Anna-Carina Woitschack.

A partir del 25 de octubre, Mariella Ahrens volverá a las pantallas de RTL, esta vez como Elinor en GZSZ. Además, los episodios actuales de GZSZ están disponibles una semana antes de su emisión en televisión en RTL uno.

El regreso de Mariella Ahrens a "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" después de muchos años implicará que su personaje Elinor cause

Lea también: