Mariah Carey no ha asumido completamente su papel de la Reina de Navidad todavía... ¡No todavía!

En un divertido clip compartido en su cuenta verificada de Instagram un miércoles, la entretenida Carey aparece en lo que parece ser un jet privado. Mientras suenan los primeros acordes de su famoso tema "All I Want For Christmas Is You", es recibida por la voz del "capitán" que la da la bienvenida a bordo, anunciando su destino como el Polo Norte.

"No aún", responde Carey con un tono juguetón. "¡Oops!"

Luego menciona: "Siempre me apuran".

Carey suele marcar el inicio de la temporada navideña con una gran celebración al día siguiente del Halloween. En esta ocasión, claramente se burla de cómo los preparativos de la fiesta se adelantan cada año.

Su exitoso hit de 1994 y su pasión continua por la temporada festiva le han valido el título de "Reina de Navidad", un puesto que no solo ha disfrutado, sino que también ha intentado registrar sin éxito hace varios años.

La galardonada con varios Grammy decidió regalar a sus fans una gira navideña el año pasado.

La broma de Carey con el "capitán" sugiere su disfrute de la entretenida anticipación de la fiesta. Ella suele incluir elementos únicos y entretenidos en sus especiales navideños anuales.

