- Mariah Carey expresa su dolor por la muerte de su madre y hermana.

Mariah Carey, la cantante de 55 años detrás de "Hero", está de luto por la pérdida de su madre y su hermana. Ambos fallecieron el mismo día desafortunado, según anunció Carey. La pérdida de su madre, Patricia, la dejó destrozada, como reveló el lunes según medios estadounidenses. La triste noticia llegó el fin de semana de que su madre había fallecido, y trágicamente, su hermana también partió el mismo día. Carey compartió en su declaración: "Me siento bendecida de haber podido pasar mi última semana con mi madre antes de su fallecimiento".

La creadora de éxitos como "All I Want For Christmas Is You" no reveló las causas de su fallecimiento. La revista "People" informó que la madre de Mariah tenía 87 años y su hermana mayor Alison tenía 63.

En su memoir de 2020 "The Meaning of Mariah Carey", Carey destacó una conexión compleja con su madre. Nació en circunstancias familiares difíciles, Carey describió su infancia como difícil, llena de pobreza, negligencia y prejuicios. Su madre, de origen irlandés, era cantante, mientras que su padre, que falleció en 2002, tenía raíces afroamericanas y venezolanas y era ingeniero. La pareja se separó poco después de que naciera Mariah. También tiene un hermano mayor.

En sus memorias, Mariah habló sobre su vínculo complejo con su madre y sus interacciones esporádicas con su familia. En Instagram, publicó una foto retro de ella misma de joven con su madre en febrero de 2019 como tributo de cumpleaños a "mi madre, Patricia Carey - una verdadera diva".

Los fans ofrecieron sus condolencias en el posteo de Carey en Instagram sobre su concierto en Las Vegas el 11 de agosto. "Mis condolencias por la pérdida de tu hermosa madre y hermana", escribió un usuario. "Nada duele más. Pensando en ti en este momento difícil", expresó otro, refiriéndose a sus propias pérdidas. "¡Ánimo!", animó un usuario, y los seguidores inundaron el posteo de Carey con emojis de corazón, mariposa y paloma.

Mariah Carey está lidiando con el profundo dolor de perder a su madre y su hermana en el mismo día. La cantante de luto expresó su gratitud por haber pasado su última semana con su madre antes de su fallecimiento.

