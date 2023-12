Maria Sharapova, ganadora de cinco Grand Slams, se retira del tenis

La rusa se retira a los 32 años tras haber ganado por última vez un Grand Slam en 2014, cuando se adjudicó el Abierto de Francia por segunda vez.

Su última aparición fue en el Abierto de Australia 2020, donde fue eliminada en primera ronda por Donna Vekić.

En su artículo, Sharapova dijo que se estaba "despidiendo" del tenis.

"Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida", escribió Sharapova.

"Lo echaré de menos todos los días. Echaré de menos los entrenamientos y mi rutina diaria: Despertarme al amanecer, atarme la zapatilla izquierda antes que la derecha y cerrar la puerta de la pista antes de golpear mi primera bola del día. Echaré de menos a mi equipo, a mis entrenadores. Echaré de menos los momentos sentada con mi padre en el banquillo de la cancha de entrenamiento. Los apretones de manos -ganara o perdiera- y los atletas, lo supieran o no, que me empujaron a dar lo mejor de mí".

LEER: Kim Clijsters reaparecerá en el torneo WTA de Dubai

La carrera tenística de Maria Sharapova en imágenes

Rivalidad y revés

Sharapova se trasladó a Florida (Estados Unidos) en 1994, con sólo siete años, para recibir formación profesional.

Irrumpió en la escena del tenis con 17 años, en 2004, cuando venció a la cabeza de serie número 1, Serena Williams, en la final de Wimbledon para conquistar su primer Grand Slam.

En 2005 alcanzó por primera vez la cima de la clasificación mundial y, además de su título de Wimbledon, ha ganado dos Abiertos de Francia, un Abierto de Australia y un Abierto de Estados Unidos.

Sharapova también ha perdido otras tres finales de Grand Slam ante su rival de siempre, Williams.

En 2016, dio positivo por la sustancia prohibida meldonium en el Abierto de Australia. Inicialmente fue sancionada con dos años de suspensión, que se redujeron a 15 meses tras una apelación. Volvió a la acción en abril del año siguiente, pero desde entonces ha sido incapaz de alcanzar la cima desde el comienzo de su carrera.

LEA: Roger Federer se retira del Abierto de Francia tras operarse de la rodilla

Mi cuerpo se ha convertido en una distracción

Sharapova también ha recaudado más de 38 millones de dólares en premios a lo largo de su carrera, según el sitio web de la WTA.

"Mirando atrás, me doy cuenta de que el tenis ha sido mi montaña", dijo. "Mi camino ha estado lleno de valles y desvíos, pero las vistas desde su cima eran increíbles.

"Después de 28 años y cinco títulos de Grand Slam, sin embargo, estoy lista para escalar otra montaña, para competir en otro tipo de terreno".

Ha pasado cinco temporadas diferentes en lo más alto de la clasificación mundial, además de recibir varios patrocinios muy bien pagados de marcas como Nike.

Después de volver a la cima en 2012, Sharapova debutó en los Juegos Olímpicos de Londres, donde terminó con la medalla de plata, perdiendo en la final contra Williams.

Fuera de la pista, Sharapova se dedicó a construir un imperio empresarial, creando una compañía de producción de dulces -Sugarpova-, además de ser copropietaria de Supergoop, una empresa de protectores solares.

Sin embargo, las lesiones acabaron pasando factura a la rusa. Sufrió varias lesiones de hombro y, antes del US Open del año pasado, reconoció que el final de su carrera podía estar cerca.

"A puerta cerrada, treinta minutos antes de saltar a la pista, me sometieron a un procedimiento para anestesiarme el hombro y poder disputar el partido", escribió Sharapova, que ahora ocupa el puesto 373 del mundo, en su artículo de despedida.

"Las lesiones de hombro no son nada nuevo para mí: con el tiempo mis tendones se han deshilachado como una cuerda.

"Me han operado varias veces -una en 2008 y otra el año pasado- y he pasado incontables meses en fisioterapia. El mero hecho de pisar la cancha ese día me pareció una victoria final, cuando, por supuesto, debería haber sido simplemente el primer paso hacia la victoria. Comparto esto no para obtener compasión, sino para describir mi nueva realidad: Mi cuerpo se había convertido en una distracción.

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

Un gran campeón

"A lo largo de mi carrera, ¿merece la pena? nunca fue siquiera una pregunta; al final, siempre lo fue. Mi fortaleza mental ha sido siempre mi arma más poderosa. Aunque mi rival fuera físicamente más fuerte, más segura de sí misma -incluso simplemente mejor-, yo podía perseverar, y así lo hice."

Su rival Petra Kvitova -que venció a Sharapova en la final de Wimbledon de 2011- elogió a la rusa como una "gran campeona."

"Sé lo duro que es volver y jugar", dijo en Twitter. "Se ha lesionado mucho. Por supuesto que ella quería probablemente un éxito mayor del que realmente pagaba o su cuerpo le permitía tener".

"Fue un placer estar con ella en la gira, compartir la pista con ella. Siempre fueron grandes batallas cuando jugamos juntas. Siempre ha sido un placer compartir la pista con ella y siempre la he respetado".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com