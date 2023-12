Maren Morris pone sobre aviso a la música country con su nuevo y ardiente EP 'The Bridge'

La cantante tejana publicó el viernes un par de nuevas canciones y vídeos musicales, titulados "The Tree" y "Get The Hell Out Of Here", dentro de un EP titulado "The Bridge".

Las canciones ofrecen una mirada a los sentimientos de Morris sobre el estado de la música country hoy en día, como ella canta en "The Tree" sobre cómo ella está "tomando un hacha al árbol, La podredumbre en las raíces es la raíz del problema, Pero quieres culparme a mí, me quedé más tiempo del que nadie debería".

Los vídeos musicales de las dos canciones comparten un hilo narrativo y ambos tienen lugar en una comunidad falsa y de aspecto rancio, formada por casas y negocios del tamaño de una casa de muñecas que conforman una pequeña ciudad que pasa por diversos estados de destrucción.

Incluso hay un cartel que identifica el lugar como una "pequeña ciudad perfecta desde el amanecer hasta el anochecer" -aparentemente una referencia a la polarizante canción de Jason Aldean, "Try That in a Small Town", y a la anterior disputa pública de Morris con él-, así como otras pancartas, incluida una que dice: "Go Woke Go Broke".

En "Get The Hell Out Of Here", Morris canta: "Lo hago lo mejor que puedo, pero cuanto más paso por aquí, menos me importa", lo que parece insinuar que está planeando una especie de éxodo del género country en su conjunto.

Otra letra reveladora, en "The Tree", muestra cómo Morris está harta de "gritar la verdad a un mentiroso, Pasó diez mil horas intentando combatirla con Flores, Cuando el árbol ya estaba ardiendo".

En una entrevista publicada el viernes, Morris declaró al LA Times de la música country: "Pensé que me gustaría quemarlo hasta los cimientos y empezar de nuevo. Pero se está quemando solo sin mi ayuda".

En cuanto a lo próximo de la ganadora del Grammy, podría ser algo más pop, si su colaborador en "Get The Hell Out Of Here" sirve de indicación. Grabó ese tema con el productor Jack Antonoff, conocido por crear magia pop con Taylor Swift. Morris y Antonoff están trabajando actualmente en un nuevo LP, según la publicación.

Fuente: edition.cnn.com