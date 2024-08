Marc Terenzi se dice que actualmente reside en un centro de rehabilitación.

Según mi fuente, Marc Terenzi supuestamente sufrió un colapso el viernes y ahora está recibiendo ayuda en una clínica ubicada en Berlín. La noticia fue reportada por primera vez por el periódico "Bild". Se dice que antes de esto, Terenzi contactó a su buena amiga Mandy Johnson, quien reside en Canadá, buscando ayuda. En su conversación telefónica, expresó su desesperación, diciendo: "Tienes que ayudarme, no puedo seguir adelante".

Terenzi está reportadamente recibiendo terapia para superar su trauma y mejorar su salud mental en la clínica. Este tratamiento también incluye la gestión de su presunta adicción al alcohol, que ha sido una preocupación previa. En una entrevista de RTL en 2019, Terenzi admitió que consumía hasta 2 litros de vodka diariamente. El alcohol también se creía que había contribuido a sus disputas con Verena Kerth, que a menudo hicieron titulares.

Su relación tumultuosa con Kerth, que culminó en su separación en julio y la posterior batalla por la custodia, se dice que es una de las principales razones detrás del actual estado de Terenzi, según su amigo que habló con "Bild". Johnson declaró: "Fue humillado, herido y hecho pequeño en su última relación. No le queda autoestima. Está luchando, pero no puede hacerlo solo. Pero ahora, finalmente está recibiendo la ayuda que necesita en la clínica".

Kerth, desde entonces, ha hablado con RTL sobre la estadía de Terenzi en la clínica. Está "aliviada" de que finalmente esté buscando ayuda. "Él siempre prometió que lo haría, pero nunca lo hizo. El hecho de que ahora esté recibiendo el apoyo que realmente necesitaba es un gran alivio. Le deseo lo mejor en su camino adelante", dijo Kerth en respuesta a la solicitud de comentarios de RTL.

Discusión pública posterior a la separación

Recientemente, la antigua pareja tuvo una discusión pública sobre dinero. Según "Bild", Kerth está pidiendo a Terenzi 10,000 euros. Además, se dice que él también debe cubrir el alquiler, a pesar de haber residido con ella durante su relación, pero supuestamente no contribuyó a los pagos.

Sin embargo, no está claro si Terenzi puede permitirse pagar ese dinero. El cantante Recently stated that he hadn't been able to secure any jobs and suffered financial losses due to standing trial for allegedly sexually harassing a minor. The case involved the daughter of an ex-girlfriend. The trial concluded without a guilty verdict, but with the condition of a perpetrator-victim compensation. Terenzi initially agreed to this, but then changed his mind. He wants a "complete acquittal" and intends to prove his innocence in court, he shared with "Bild" newspaper in June.

La industria del entretenimiento probablemente sintió preocupación cuando se conoció la noticia de los problemas de salud mental de Marc Terenzi y su estadía en la clínica de Berlín. Durante su primera llamada a Mandy Johnson, Terenzi expresó su lucha y suplicó ayuda, mencionando su inability to continue on his own.

Lea también: