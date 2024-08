- Máquinas automatizadas para mejorar la productividad agrícola

El SPD y los Verdes buscan facilitar el uso de robots en campos agrícolas por parte de los residentes de Baja Sajonia. Presentan una propuesta en este sentido en el parlamento estatal hoy.

La propuesta incluye abogar por una amplia cobertura de la norma de comunicación móvil 5G. Esto es crucial, especialmente para los drones que preceden a las máquinas de cortar césped, alertando sobre animales salvajes y obstáculos. Cada fracción de segundo en la transmisión de datos es vital en tales situaciones.

Además, el gobierno estatal debería aclarar los aspectos legales del uso de robots agrícolas en carreteras públicas a nivel nacional. Los Verdes y el SPD también sugieren aumentar las alturas sin aprobación para torres de telefonía móvil y estandarizar los documentos de aprobación. En su opinión, esto Would encourage the widespread adoption of agricultural robots. They believe these machines have the potential to enhance efficiency, optimizing agricultural work in terms of time and technology, while saving fuel and plant protection products.

